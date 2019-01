Creed II: Michael B. Jordan si è ispirato a... Dragon Ball Z!

Per alcuni potrà sembrare una sorpresa, ma Michael B. Jordan è un grande appassionato di anime, è cresciuto guardandone tantissimi e ogni tanto li usa anche come ispirazione per il suo lavoro. Come in questo caso, in cui per il suo ruolo in Creed II, l'attore si è ispirato alla famosa serie Dragon Ball Z!

Jordan ha infatti dichiarato:

"C'è un momento in Creed II in cui, nella scena in cui mi alleno, cade e mi provo a rialzare, mi sono sentito proprio come Gohan. Come nella scena in cui Gohan aveva un braccio fuori uso mentre combatteva contro Cell. Nonostante quel braccio, si riusciva ad alzare. In questo senso, quell'anime mi ha motivato."

Creed II, sequel di Creed - Nato per combattere, racconta il legame in crescendo tra l'ex pugile interpretato da Sylvester Stallone e il suo pupillo, Adonis. La vita di Adonis Creed è diventata un equilibrio tra gli impegni personali e l'allenamento per il suo prossimo grande combattimento, la sfida della sua vita, con Viktor Drago, figlio di Ivan Drago. Affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia, non fa altro che rendere più intenso il suo imminente incontro sul ring. Rocky Balboa è sempre al suo fianco e, insieme, si preparano ad affrontare un passato condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere veramente.

Caple Jr. dirige il film - di cui abbiamo parlato nella nostra - recensione di Creed 2 - tratto da una sceneggiatura originale scritta da Sylvester Stallone, basata sui personaggi della storica serie Rocky, in un mix di azione ed emozione che narra agli spettatori l'uomo prima che il pugile. La storia, infatti, diventa un mezzo per mostrarci come i protagonisti affrontano i loro demoni e le loro paure, in una sorta di viaggio interiore dove indossare i guantoni è solo un modo per sconfiggere i propri dolori. Creed II è un ritorno al Rocky delle origini, alla scoperta di ciò che un tempo lo ha reso un vero campione, senza dimenticare che, ovunque vada, non può sfuggire al suo passato.