Creature Commandos: inizia il DC Universe di James Gunn, svelata la data d'uscita

Dopo tante speculazioni e rassicurazioni, la Warner ha finalmente confermato quando avverrà il debutto del nuovissimo DC Universe di James Gunn e Peter Safran, con la serie d'animazione Creature Commandos.

Lo show animato debutterà sulla piattaforma Max nel mese di dicembre, inaugurando di fatto il DC Universe. Il progetto sarà dunque seguito da Superman, diretto dallo stesso Gunn, che sarà il primo film del DCU, previsto per l'11 luglio 2025.

La piattaforma Max si occuperà della distribuzione di tutti i progetti del DCU pensati per il piccolo schermo, mentre Warner Bros. Discovery continuerà a distribuire i film DC al cinema (Elseworlds compresi).

Tutto quello che sappiamo sulla trama

I dettagli ufficiali sulla storia di Creature Commandos sono al momento pochi, ma è stata annunciata la premessa generale dello show. La squadra sarà assemblata da Amanda Waller e utilizzata per missioni di guerra, simili alla Task Force X, alias la Suicide Squad.

Tuttavia, nei fumetti DC Comics le varie Creature Commandos sono generalmente più propense a collaborare e non devono essere tenute in riga con bombe conficcate nel cervello. Non è chiaro se ci sarà un collegamento tra le due squadre, a parte Rick Flag Sr., che è il padre del leader della Suicide Squad Rick Flag Jr., ora scomparso.

Il ricco cast di Creature Commandos

Il team protagonista sarà guidato da Rick Flag Sr., interpretato da Frank Grillo. Grillo, così come i suoi co-protagonisti David Harbour e Maria Bakalova, hanno già una certa esperienza nel campo dei cinecomic, avendo tutti interpretato ruoli nel Marvel Cinematic Universe. Grillo ha interpretato Brock Rumlow alias Crossbones, Harbour è stato e sarà ancora Red Guardian e Bakalova ha recentemente lavorato con lo showrunner di Creature Commandos James Gunn in Guardiani della Galassia Vol. 3, dove ha doppiato Cosmo.

Indira Varma ha un'ampia esperienza di doppiaggio, da ultimo in The Legend of Vox Machina. Anche Zoë Chao è nuova nel mondo dei supereroi, ma la sua esperienza in commedie come The Afterparty e Party Down la renderà probabilmente adatta al tipico tono comico di Gunn. Anya Chalotra è un'altra nuova arrivata nei progetti della DC e dei supereroi, ma il suo ruolo di Yennefer in The Witcher ha dei forti parallelismi con la Circe di Creature Commandos.

Inoltre, Viola Davis, Steve Agee e Sean Gunn riprenderanno i loro ruoli da The Suicide Squad - Missione Suicida, rispettivamente come Amanda Waller, John Economos e Weasel. Gunn avrà anche un ruolo aggiuntivo come G.I. Robot. Alan Tudyk ha partecipato in precedenza alla serie DC Doom Patrol, ma ora interpreterà un altro personaggio DC, il Dottor Phosporus.