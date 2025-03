Batman, Alan Ritchson lancia un nuovo appello: "Non dovreste nemmeno pagarmi"

Come probabilmente saprete, il nuovo DC Universe avrà un proprio Batman, diverso da quello dei film di Matt Reeves (dove Robert Pattinson interpreta il Cavaliere Oscuro). Non sappiamo ancora quando apparirà quello nuovo, ma da tempo i fan sul web si divertono a immaginare chi interpreterà Bruce Wayne e il suo alter ego, con molte celebrità che hanno espresso apertamente il loro interesse.

Una di queste è l'attore Alan Ritchson, conosciuto soprattutto per la serie televisiva Reacher. Giovedì è apparso in un segmento di uno show di Wired in cui si chiede alle celebrità di rispondere alle domande più cercate su Google, e ancora una volta ha colto l'occasione per ribadire quanto sia interessato al ruolo di Batman.

"Mi chiedono ogni giorno se farò Batman. Se lo farei? Sì, assolutamente. Chiederei di essere pagato profumatamente per essere Batman? Non c'è nemmeno bisogno di pagarmi per farmi fare Batman. Lo farei, sì, indosserei il costume", sono state le risposte dell'attore.

James Gunn aggiorna sullo stato di Batman: The Brave and the Bold

Reacher. Alan Ritchson in una scena della terza stagione.

In realtà, Ritchson ha anche colto l'occasione per offrire una piccola citazione con la voce dell'Uomo-Pipistrello e ha sibilato: "Gotham è mia". Su queste pagine trovate la recensione di Reacher 3, disponibile in streaming su Prime Video.

Creature Commandos: un'immagine del cameo di Batman nella serie

Se Ritchson interpreterà Batman nel DCU è ancora da vedere, e James Gunn lo ha già escluso sui social media. Tuttavia, il ruolo non è ancora stato assegnato e si dice che l'introduzione del personaggio avverrà tra qualche anno, quindi Gunn potrebbe anche cambiare idea. Non ci resta che aspettare e vedere.

Nel 2023 era stato annunciato lo sviluppo del prossimo film di Batman che dovrebbe approfondire il legame tra Bruce Wayne e il figlio Damian. Lo sviluppo del lungometraggio è ancora in corso e Gunn, recentemente, ha dichiarato: "Fino a quando non avremo uno script di cui sono totalmente soddisfatto, quel film non verrà realizzato".