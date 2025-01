Batman: ecco l'esordio pazzesco del Cavaliere Oscuro nel DC Universe di James Gunn

Dopo aver metabolizzato il primo trailer di Superman, è arrivato anche il momento del debutto di Batman nel nuovo DC Universe di James Gunn.

Già anticipato tempo fa dallo stesso Gunn, il debutto del Cavaliere Oscuro del DCU è avvenuto nel corso del sesto episodio di Creature Commandos, in una delle sequenze più epiche e cinematografiche viste finora nella serie animata attualmente in programmazione sulla piattaforma Max.

Ricordiamo che la versione in live-action di Batman non ha ancora un volto per il DC Universe, ma dovrebbe essere annunciato con i giusti tempi, dato che il film già annunciato, The Brave and the Bold, non è al momento prioritario nel calendario delle uscite riguardanti questo universo narrativo.

Batman esiste già nel DC Universe di Gunn

Nell'intervista rilasciata a Rotten Tomatoes TV, il regista e capo dei DC Studios è apparso per spiegare le easter egg nascoste e i riferimenti dell'Episodio 6 di Creature Commandos e qui ha affermato che non vedremo la storia delle origini di Batman nel DCU.

Come ha spiegato: "Proprio come in Superman, vediamo che esiste già. È già conosciuto dalla gente di Metropolis... Non abbiamo bisogno di sentire di nuovo la storia delle origini".

Secondo Gunn, Batman esiste già nel DCU e questo è un modo fondamentale per introdurlo. La sua presenza nell'universo è fondamentale e dimostra che ha un ruolo importante. L'impatto di Batman sul DCU è evidente, soprattutto per la sua capacità di sconfiggere nemici pericolosi e difficili come Fosforo.

"È un ottimo modo per mostrare che Batman esiste. Esiste già in questo universo...", ha continuato il regista. "È solo un modo per far capire che Batman fa parte di questo universo. È una parte importante di questo universo e ha un impatto su di esso, anche sconfiggendo persone spaventose e pericolose come Fosforo, che è un osso duro".