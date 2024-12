James Gunn anticipa il finale della prima stagione di Creature Commandos

La prima stagione di Creature Commandos sta per concludersi su Max e, in attesa dell'episodio finale, il creatore della serie James Gunn ha condiviso alcune anticipazioni su cosa aspettarsi dal gran finale.

La serie, composta da sette episodi e prodotta dai DC Studios e Warner Bros. Animation, promette di sorprendere i fan dell'universo DC con delle scene post-credits, come confermato dallo stesso Gunn in risposta a una domanda di un fan su Threads.

Gunn non ha specificato se le scene post-credits saranno legate alla seconda stagione di Creature Commandos o se faranno riferimento a progetti futuri dei DC Studios, come Superman o la seconda stagione di Peacemaker.

Tutti i dettagli di Creature Commandos

Creature Commandos è il primo show del nuovo Universo Esteso DC, creato da James Gunn e Peter Safran come co-direttori dei DC Studios. Gli attori coinvolti interpreteranno gli stessi personaggi in tutta la saga, sia nei progetti animati che in quelli live-action.

I Creature Commandos

Il cast della serie include Steve Agee nel ruolo di Economos, Maria Bakalova nei panni della Principessa Ilana, Anya Chalotra come Circe, Zoe Chao nel ruolo di Nina Mazursky, Frank Grillo come Rick Flag Sr., Sean Gunn nei panni di GI Robot e Weasel, David Harbour come Frankenstein, Alan Tudyk nel ruolo del Dr. Phosphorus, Indira Varma come la Sposa e Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller.

Recentemente, Max ha confermato che Creature Commandos avrà una seconda stagione. Gunn ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con Max per un'altra stagione di Creature Commandos. Dalla nostra straordinaria prima stagione di Peacemaker, alla sorprendente serie Il Pinguino, fino al successo record di Creature Commandos, Max ha sempre superato le aspettative del settore e le nostre stesse previsioni. Grazie a Casey, Sarah, Pia, Sono e a tutto il team per il vostro incredibile sostegno agli studi DC. Siamo orgogliosi di chiamare Max casa".