Creature Commandos: l'attrice di The Witcher Anya Chalotra sarà Circe nella serie DC

Anya Chalotra non sarà pià ricordata come la Yennefer di The Witcher. L'attrice è stata ingaggiata per il ruolo di Circe, la villain di Wonder Woman, nella serie animata Creature Commandos.

Locandina di Anya Chalotra

Sarà interessante scoprire il look del personaggio che, nei fumetti, sfoggia una massa di capelli rossi e un paio di corna.

Nel reboot New 52 del fumetto DC, Circe si allea con Magog e i due affrontano Wonder Woman e Superman. Nelle apparizioni più recenti durante gli eventi di Rebirth, Circe faceva parte di una versione malvagia della Trinità, unendosi a Lex Luthor e Vandal Savage nel tentativo di sfruttare un portale per l'inferno. Uno dei suoi incantesimi preferiti è quello di trasformare gli uomini in animali controllati mentalmente, soprannominandoli Ani-Men.

Come al solito, il copresidente dei DC Studios James Gunn ha confermato la notizia del casting di Anya Chalotra, anticipando che seguiranno altri annunci.

Che cosa sappiamo di Creature Commandos

Da quanto anticipato, Creature Commandos sarà composta da sette episodi la cui messa in onda è prevista su Max entro fine 2024. La serie animata sarà il primo prodotto del nuovo DCU a debuttare, in attesa dell'arrivo di Superman: Legacy al cinema nel 2025.

Creature Commandos vede David Harbour come voce Eric Frankenstein/ Mostro di Frankenstein, Indira Varma sarà la Sposa, Zoe Chao la Dottoressa Nina Mazursky, Alan Tudyk sarà il Dottor Phosphorus, Sean Gunn doppierà Weasel e G.I. Robot, e Frank Grillo sarà Rick Flag Sr. Steve Agee riprenderà il ruolo di John Economos già ricoperto in Peacemaker e perfino Viola Davis dovrebbe partecipare nei panni di Amanda Waller.

James Gunn ha anticipato che il personaggio principale sarà proprio la Sposa di Indira Varma e che lui non dirigerà nessuno dei sette episodi previsti.