La creatrice di Fullmetal Alchemist ha una nuova serie anime in lavorazione: ci sono sempre due fratelli

Dopo anni di attesa, Hiromu Arakawa, autrice di Fullmetal Alchemist, è pronta a conquistare di nuovo gli schermi con Daemons of the Shadow Realm, nuova serie anime prodotta da Bones e presentata da Crunchyroll all'Anime Expo. Un'avventura soprannaturale tra gemelli divisi, poteri oscuri e creature arcane, diretta da Masahiro Ando con un'estetica tra sogno e incubo.

Il ritorno di una leggenda: Hiromu Arakawa torna con un nuovo anime

Sono passati quindici lunghi anni dall'ultima volta che Edward e Alphonse Elric hanno fatto vibrare i cuori degli spettatori con Fullmetal Alchemist: Brotherhood, e da allora i fan non hanno mai smesso di cercare un'erede degna di quel mondo alchemico. Ora, a colmare quel vuoto, arriva una notizia che ha infiammato l'Anime Expo: Hiromu Arakawa è tornata. La sua nuova opera, Daemons of the Shadow Realm, diventerà presto un anime firmato Bones, lo stesso studio che anima My Hero Academia. Anche se la data d'uscita resta avvolta nel mistero, Crunchyroll ha già diffuso il primo trailer, lasciando intravedere un comparto visivo che promette scintille tra magia e delirio.

L'anime si ispira all'omonimo manga lanciato nel 2021: un universo in cui gli umani possono evocare e dominare entità sovrannaturali note come Daemons. I protagonisti sono i gemelli Yuru e Asa, separati da bambini e ignari del potere che scorre nel loro sangue. Solo riunendosi potranno risvegliare il loro destino. Il trailer fonde echi fantasy e suggestioni più cupe, con accenti visionari simili a quelli di Junji Ito. Una tempesta stilistica che ha già creato attesa tra pubblico e critica.

A dare vita a questo racconto onirico sarà il regista Masahiro Ando, veterano dell'animazione con all'attivo titoli come Sword of the Stranger, oltre a episodi di Fullmetal Alchemist stesso. Il suo tocco promette ritmo e intensità. Alla sceneggiatura, invece, troviamo Noboru Takagi, già acclamato per Golden Kamuy, garanzia di un intreccio robusto e ben calibrato tra azione, sentimento e mistero. Non è ancora chiaro quanto Arakawa parteciperà direttamente alla serie, ma la sua impronta è già percepibile. L'animazione sarà affidata alle mani esperte dello studio Bones, che ha costruito un impero visivo su titoli come Ghost in the Shell e Cowboy Bebop: The Movie.