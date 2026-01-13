Fullmetal Alchemist, la creatrice Arakawa approva il nuovo live-action: "Potrei copiarlo"

Il ritorno teatrale di Fullmetal Alchemist è sempre un piccolo evento. A poche settimane dal debutto giapponese del nuovo spettacolo, Hiromu Arakawa ha espresso un'approvazione calorosa, sottolineando quanto il progetto rispetti l'essenza del manga. Tra nuovi personaggi, produzioni imponenti e commenti ironici, il palcoscenico torna a illuminare Amestris.

Arakawa approva lo show di Full Metal Alchemist

A febbraio, Edward e Alphonse Elric faranno di nuovo capolino sotto i riflettori con Fullmetal Alchemist: Ambition of Darkness and Light, terza produzione teatrale ufficiale ispirata alla serie. Biglietti già disponibili, debutto fissato dal 7 al 15 febbraio al Theater H di Tokyo, con tappa successiva a Osaka dal 20 al 22 febbraio. Un percorso breve ma densissimo, pensato per espandere la trasposizione iniziata nel 2023.

Elric di Fullmetal Alchemist

Hiromu Arakawa, sempre attenta ai progetti derivati dal suo manga, ha rilasciato un commento pubblico che sa sia di elogio sia di autoironia. "...Questa produzione è stata copiata dal manga... Potrei copiare anche io - cioè, utilizzare - questo tipo di messa in scena nel manga in qualche modo...?" ha scritto divertita. Una battuta che lascia intendere quanto la creatrice abbia apprezzato il lavoro compiuto dal team teatrale, a cominciare dalla cura nella trasposizione di scene e atmosfere.

Secondo la sinossi pubblicata da Oricon, lo spettacolo riprenderà la trama di Fullmetal Alchemist: Zokushou, incentrata sulla ricerca della Pietra Filosofale e sull'incontro con l'homunculus nascosto nelle ombre di Amestris, oltre che con "Father". Durante uno scontro, gli Elric si ritroveranno privati dell'alchimia, salvati però in extremis da Scar e May Chang, che li spingeranno verso una nuova tappa del viaggio: il Nord. Una struttura narrativa dinamica, costruita per dare al palcoscenico momenti di grande impatto visivo.

Un franchise che non smette di reinventarsi

Tra le novità più attese, Arakawa ha sottolineato con entusiasmo l'introduzione scenica di Envy, uno degli homunculi più iconici della saga. "...Anche stavolta la storia è piena di contenuti e ogni momento è un punto forte, ma personalmente non vedo l'ora dell'ingresso in scena di Envy. Sono curiosa di vedere come verrà diretto", ha dichiarato. A raccogliere la sfida sarà Raima Hiramatsu, già visto nella versione teatrale di Hunter x Hunter, un elemento che aumenta le aspettative sul personaggio.

Locandina di Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Il resto del cast conferma l'impianto a doppia guida teatrale, con Yohei Isshiki e Ryota Hirono nuovamente impegnati a condividere il ruolo di Edward Elric. Una scelta non insolita per le produzioni giapponesi, che permette ritmo serrato e performance omogenee anche nelle repliche più ravvicinate.

Il franchise di Fullmetal Alchemist, nato sulle pagine di Monthly Shonen Gangan tra il 2001 e il 2010, continua così a trovare nuove forme, rimanendo fedele ai grandi temi dell'opera originale: il prezzo della conoscenza, la responsabilità del potere e il legame indissolubile tra i due fratelli alchemisti. Mentre i fan attendono il debutto dello spettacolo, l'universo creato da Arakawa rimane vivo su più fronti: dal manga all'anime Fullmetal Alchemist: Brotherhood, che continua a trovare nuove generazioni di spettatori.