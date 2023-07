Crater: Disney+ rimuove il film sci-fi due mesi dopo l'uscita, la rabbia degli abbonati

Crater, film di fantascienza originale dai produttori di Stranger Things, è stato tolto dal catalogo di Disney+ a soli due mesi dall'uscita, scatenando la rabbia degli abbonati.

Secondo The Independent, Crater - costato 53,4 milioni di dollari, ha fatto parte del catalogo dello streamer Disney solo per 48 giorni prima di scomparire senza alcun preavviso. Tra gli abbonati cresce ora la preoccupazione che altri titoli possano subire lo stesso trattamento.

Crater: una scena del film

Come svela la nostra recensione di Crater, il film presentato in anteprima su Disney+ il 12 maggio racconta la storia di un ragazzo cresciuto in una colonia mineraria lunare che parte con i suoi amici per esplorare un leggendario cratere prima di essere trasferito su un altro pianeta. Il film è interpretato da Mckenna Grace, con Kyle Patrick Alvarez alla regia da una sceneggiatura di John Griffin.

Oltre a Crater, a maggio Disney+ ha rimosso oltre due dozzine di serie su Disney+ e Hulu. La più nota è forse Willow, che ha concluso la sua corsa meno di sei mesi prima. La scelta deriva dal mandato CEO della Disney Bob Iger di tagliare i contenuti sui suoi servizi streaming dopo aver perso più di un miliardo di dollari sulla piattaforma. Secondo un rapporto di Variety, Iger punta a risparmiare 3 miliardi di dollari nel 2023. Secondo quanto riferito, l'eliminazione dovrebbe far risparmiare da 1,5 a 1,8 miliardi di dollari.

Le proteste degli abbonati

Un utente scrive su Twitter: @DisneyPlus ragazzi, potete avvisarci quando toglierete spettacoli o film? Stavo per guardare Crater questa settimana. Se avessi saputo che sarebbe sparito l'avrei visto la settimana scorsa. Questo è folle. Sembrava una bella storia. Quello che non va bene è non trovarlo nemmeno su iTunes, quindi immagino che non lo guarderò mai. Mi dispiace per coloro che hanno creato quel contenuto. Non posso nemmeno pagare per guardarlo".

"Volevo vedere il nuovo film @DisneyPlus Crater, ma ho appena scoperto che è stato cancellato solo poche settimane dopo la sua uscita. Più cancellano, meno motivi ci sono per iscriversi, molto frustrante" protesta un altro utente.