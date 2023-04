Crater: il trailer ufficiale della nuova avventura di formazione Sci-Fi targata Disney+

Pronti per un'avventura sulla luna? Disney+ ha appena diffuso il trailer ufficiale di Crater, il film originale che debutterà il 12 maggio in esclusiva sulla piattaforma streaming. Disponibile anche la key art della nuova avventura di formazione Sci-Fi del gigante dell'intrattenimento diretta da Patrick Alvarez.

L'avventura fantascientifica di formazione è interpretata da Isaiah Russell-Bailey, Mckenna Grace, Billy Barratt, Orson Hong, Thomas Boyce e Scott Mescudi. Prodotto da 21 Laps Production, il film è stato scritto da John Griffin e prodotto da Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen. I produttori esecutivi sono Emily Morris, John G. Scotti, Rpin Suwannath, Gordon Gray, Paris Latsis e Terry Douglas.

Crater è la storia di Caleb Channing (Russell-Bailey), cresciuto su una colonia mineraria lunare e in procinto di essere trasferito definitivamente su un idilliaco pianeta lontano in seguito alla morte del padre (Mescudi).

Ma prima di partire, per esaudire il suo ultimo desiderio, lui e i suoi tre migliori amici, Dylan (Barratt), Borney (Hong) e Marcus (Boyce), e una nuova arrivata dalla Terra, Addison (Grace), dirottano un rover per un'ultima avventura in un viaggio alla scoperta di un misterioso cratere.