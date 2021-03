Crater: Isaiah Russell-Bailey tra i protagonisti del film Disney+

Crater, il nuovo film prodotto per Disney+ ha trovato i suoi protagonisti: Isaiah Russell-Bailey, Billy Barratt, Orson Hong e Thomas Boyce saranno impegnati sul set dell'avventura sci-fi.

Le riprese del progetto si svolgeranno in primavera e la produzione sarà curata da Shawn Levy e Dan Levine tramite la casa di produzione 21 Laps Entertainment.

Nel cast di Crater ci sarà anche l'attrice Mckenna Grace e alla regia sarà impegnato Kyle Patrick Alvarez.

La storia del lungometraggio è ambientata su una colonia sulla Luna. Dopo la morte del padre, un ragazzino (Isaiah Russell-Bailey) decide di intraprendere un viaggio per esplorare un cratere misterioso insieme ai suoi quattro migliori amici (Grace, Billy Barratt, Orson Hong e Thomas Boyce) prima di essere trasferito su un altro pianeta.

La sceneggiatura, descritta come dall'atmosfera simile al cult Stand by Me, è stata firmata da John Griffin e inizialmente doveva essere prodotto da 20th Century Fox, diventando poi un progetto destinato a Disney+ in seguito all'acquisizione dello studio da parte di The Walt Disney Company.