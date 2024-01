Coyote vs. Acme si svela nella prima immagine del film

Una nuova immagine di Coyote vs. Acme regala un primo sguardo al film che verrà distribuito lo stesso nonostante il tentativo di cancellazione da parte della Warner Bros.

Eric Bauza che doppia Willy il Coyote ha condiviso il primo sguardo al film mostrando la combinazione di live-action e animazione. Nella foto il Coyote è seduto accanto al suo avvocato interpretato da Will Forte. Nel frattempo, l'aggiornamento di Bauza sembra confermare che il film uscirà nel 2024.

Di seguito potete vedere la prima foto di Coyote vs. Acme:

Batgirl e Coyote vs ACME, parla il CEO di Warner Bros: "Cancellarli è stata la vera prova di coraggio"

Cosa aspettarsi da Coyote vs. Acme

L'immagine di Coyote vs. Acme anticipa anche la trama principale del lungometraggio che per gran parte del tempo si svolgerà in un'aula di tribunale. Il film vedrà Coyote intraprendere un'azione legale contro la Acme Corporation, l'azienda che produce la maggior parte dei prodotti stravaganti che utilizza per catturare Beep Beep, che alla fine si ritorcono sempre contro di lui. Il Coyote è rappresentato dall'avvocato interpretato da Forte mentre l'avvocato della Acme è interpretato da John Cena.

Dopo le polemiche contro l'intenzione della Warner di cancellare il film ormai finito, la casa di produzione ha invertito rotta e ha deciso di proporlo ad altri studios. Il lungometraggio si ispira a un articolo umoristico scritto da Ian Frazier per il magazine The New Yorker. La regia è di a Dave Green e la sceneggiatura è firmata da Samy Burch.

La data di uscita di Coyote vs. Acme rimane sconosciuta, ma è possibile che il film esca nel 2024 se troverà rapidamente un distributore. Nonostante il tentativo di cancellazione, le proiezioni di prova hanno dato risultati positivi, il che fa ben sperare che un altro studio lo salvi.