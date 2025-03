Costanza: chi è Marco Rossetti, protagonista della nuova fiction di Rai 1, e dove lo abbiamo già visto

Stasera debutta su Rai 1 Costanza, la nuova fiction con Miriam Dalmazio che promette romanticismo, mistero e - perché no - qualche risata. Tra i volti più amati del cast c'è sicuramente Marco Rossetti, attore romano tra i più prolifici degli ultimi anni, che con la sua storia personale e il suo talento si sta conquistando sempre più spazio nel cuore del pubblico.

Marco Rossetti, dalla malattia da bambino alla prima serata di Rai 1

Miriam Dalmazio e Marco Rossetti in Costanza

In Costanza interpreta un architetto all'apice della carriera che scopre all'improvviso di essere padre. Una notizia che gli cambia la vita, stravolgendola. Marco Rossetti affianca Miriam Dalmazio in questa fiction che ha tutti i toni della commedia ma con qualche tinta noir qua e là, ambientata a Verona e condita da un mistero e tanti colpi di scena.

Ma dietro la faccia da bravo ragazzo c'è molto di più. Rossetti è cresciuto tra ospedali e medici, a causa di una malattia rara che ha segnato la sua infanzia. "Sono stato un figlio da seguire per quanto riguardava le attenzioni e le cure", ha raccontato a Caterina Balivo ospite a La Volta Buona. Una guarigione lenta ma profonda, che lo ha portato a vedere il teatro e la recitazione come un'ancora di salvezza.

Da Distretto di Polizia a Costanza: dove abbiamo già visto Marco Rossetti?

Marco Rossetti in Black Out

A 16 anni il colpo di fulmine con la recitazione, che lo ha "salvato", dice lui. "È stata una forma di conoscenza di sé, dove ho canalizzato anche la rabbia, trovando così tanta energia positiva". Da lì in poi l'attore non si è più fermato. Si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia, passa per Distretto di Polizia, R.I.S., Il Cacciatore e poi arriva il grande salto con Speravo de morì prima e Doc - Nelle tue mani.

Oggi è una presenza fissa nelle fiction italiane, da Un passo dal cielo a Black Out. E con Costanza si cimenta con una nuova sfida: raccontare la paternità, tra ironia e imprevisti.

Massimo riserbo sulla sua vita privata

Schivo sui social, selettivo nelle interviste, Marco Rossetti non ama sbandierare la sua vita privata. Preferisce parlare di cinema e letture. Qualche dettaglio però emerge, come la fine della storia con l'attrice Beatrice Arnera, conosciuta sul set di Un passo dal cielo. "La convivenza forzata durante il lockdown è stata una lente sul nostro rapporto", ha rivelato.

Arnera oggi è felicemente legata ad Andrea Pisani, concorrente di LOL 5 con il quale l'attrice ha una figlia. E Marco Rossetti guarda avanti. Intanto stasera, in prima serata su Rai 1, ci regalerà un nuovo personaggio tutto da scoprire.