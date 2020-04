Coronavirus: Will Smith condivide il meme perfetto a tema Io Sono Leggenda

Will Smith ha condiviso su Instagram il meme perfetto a tema Io Sono Leggenda per questa quarantena da coronavirus. L'amatissimo attore americano ha diffuso un'immagine che mostra la reale percezione dell'attuale momento di stasi sociale, comparata invece a quello che sarà il racconto ai propri nipotini di questo momento storico. Vedere per credere!

La vignetta mostra Me in quarantena (con un uomo super rilassato sul letto con smartphone e animale da compagnia), e accanto mostra la storia che racconterò ai miei nipoti, con l'iconico Will sul set dell'apocalittico Io sono leggenda. Il film negli ultimi tempi è stato rispolverato dal pubblico di tutto il mondo, soprattutto grazie al fatto che effettivamente riflette per alcuni versi la situazione che tutto il mondo sta vivendo a causa del Coronavirus. La storia solitaria di Robert Neville, uno degli ultimi uomini rimasti sulla Terra dopo un virus virale che ha trasformato tutti in zombie, è ancora più malinconica ora che tutti sono costretti all'isolamento in casa propria. In quel caso il protagonista non ha amici, isolato da tutto ciò che una volta rendeva la sua vita quotidiana una normale routine. Rimasto solo con il suo cane Sam, Robert deve affrontare questo nuovo stile di vita, proteggendosi dai pericoli esterni.

Will Smith in una scena di Io sono leggenda

Nei giorni passati Will Smith è finito nel mirino degli appassionati di cinema horror: pare che infatti l'attore possa essere il protagonista del nuovo progetto di Jordan Peele, regista degli acclamati Scappa - Get Out e Noi. L'inattività forzata pare abbia spinto l'autore a concentrarsi sul suo prossimo progetto che rimane super segreto ma che potrebbe avere il divo come personaggio principale. Al momento è confermato il ritorno di Will Smith nei panni di Genie, il genio della lampada, nel sequel Disney di Aladdin 2, che dovrebbe entrare in lavorazione l'anno prossimo.