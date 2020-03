Coronavirus: Ultron accumula carta igienica in un disegno di un artista Marvel

In tutto il mondo la carta igienica sta sparendo dagli scaffali dei negozi a causa dall'incomprensibile panico che spinge le persone ad acquistarne una grande quantità e un artista Marvel ha ora regalato un disegno che ritrae Ultron mentre si comporta da vero villain apprezzando la propria scorta personale di questo bene di prima necessità.

Charlie Wen, uno dei nomi più conosciuti e apprezzati dei Marvel Studios, ha voluto invitare i suoi follower a comportarsi in modo responsabile condividendo la spettacolare opera d'arte ispirata alle conseguenze dell'emergenza Coronavirus.

Il messaggio su Twitter, che accompagna il disegno ispirato ad Avengers: Age of Ultron, dichiara: "Ecco dove è finita tutta la carta igienica!!! Seriamente, spero che rimaniate in salute e al sicuro in questi tempi difficili. Fate scorta, ma non impazzite come Ultron. Lasciatene un po' per i vostri vicini".

So that’s where all the #toiletpaper went!!!

🧻🧻🧻🧻🧻😷😷😷

In all seriousness, I hope you all stay healthy and safe in these arduous times. Stock up, but don’t go crazy like #ultron here. Leave some for your neighbors!

😇🙏🏼#marvelstudios #coronavirus #corona pic.twitter.com/qaRJ36oYjl — Charlie Wen (@imcharliewen) March 21, 2020

Il personaggio al centro del film Avengers: Age of Ultron è stato sconfitto da Wanda Maximoff, il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen che sarà al centro dell'attesa serie WandaVision. Il progetto, prodotto da Marvel per la piattaforma di Disney+, avrà come protagonista anche Paul Bettany e viene descritta come "in parte sitcom e in parte spettacolare progetto ambientato nel Marvel Cinematic Universe".

Nel cast dello show, che farà parte della Fase 4 Del MCU, ci saranno anche Kat Dennings, Randall Park e Kathryn Hahn. Elizabeth Olsen aveva anticipato: "Si tratta di un mashup tra le sitcom americane nel corso dei decenni e i film Marvel".

Paul Bettany aveva aggiunto: "Quello è il punto di partenza e poi diventa in un certo senso un epico film Marvel come quelli che avete imparato a conoscere e amare".