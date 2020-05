Coronavirus: la serie romantica Love in the Time of Corona in arrivo su Freeform

In arrivo una serie sull'amore ai tempi del coronavirus prodotta da Freeform: Love in the Time of Corona.

Era solo questione di tempo prima che qualcuno ideasse una serie romantica ambientata ai tempi del coronavirus. Ci ha pensato Freeform mettendo in cantiere Love in the Time of Corona, miniserie in 4 parti che potrebbe debuttare ad agosto.

Lo show è firmato dalle produttrici di Good Trouble Joanna Johnson e Christine Sacani con Robyn Meisinger ed è descritto come uno sguardo pieno di speranza sulla ricerca dell'amore, del sesso e della connessione con gli altri in tempi di distanziamento sociale. Al centro della trama varie storie interlacciate che coinvolgeranno una serie di personaggi diversi tutti costretti a casa per via del lookdown. C'è chi si chiede se una relazione con un coinquilino possa essere casuale e chi se la prende con se stesso per essersi isolato con una ex. La serie tv verrà girata a distanza con gli attori ognuno a casa propria.

"Questa è la serie perfetta per una generazione che sta imparando l'amore in un'epoca in cui il mondo intero sta dicendo loro di stare a un metro di distanza. Nonostante le difficoltà e le costrizioni, la creatività ha avuto la meglio e siamo grati alle autrici per la nascita di questa serie" ha dichiarato il capo di Freeform.

Love in the Time of Corona: A Comedy è la seconda serie tv ambientata in quarantena dopo la serie antologica Netflix Social Distance, firmata dalla creatrice di Orange is the New Black Jenji Kohan.

