La distanza sociale diventa una serie Netflix dall'autrice di Orange is the New Black

La distanza sociale sarà al centro della nuova serie tv antologica creata da Jenji Kohan, già ideatrice dell'apprezzata Orange Is The New Black.

Il progetto Social Distance permetterà alla sceneggiatrice di collaborare con un team di grande esperienza che comprende anche Weiseman Graham, in precedenza nel team di Kidding e Bones, che avrà l'incarico di showrunner e sceneggiatore.

La serie sarà diretta da Diego Velasco e lo show permetterà al team al lavoro di creare qualcosa di nuovo e produrre virtualmente in modo che il cast e la troupe possano rimanere al sicuro. Gli sceneggiatori di Social Distance non si sono mai incontrati durante la stesura degli script, Velasco ha diretto a distanza gli attori e Weisman Graham ha lavorato alla produzione a distanza.

Jenji Kohan e il suo team hanno dichiarato: "Il nostro lavoro come storyteller è riflettere la realtà e in questa nuova, bizzarra e sconcertante realtà che stiamo tutti vivendo, ci sentiamo pieni di passione sul trovare una connessione mentre tutti rimaniamo a distanza. Siamo stati ispirati nel creare una serie antologica che racconti storie sul momento attuale che stiamo vivendo, delle storie uniche, personali, profondamente umane che illustrano come stiamo vivendo distanti, insieme. L'esperienza del distanziamento sociale è attualmente universale, ma nessuna storia individuale è la stessa.

Attraverso un ampio spettro di racconti e momenti, alcuni sismici e altri mondani, speriamo di catturare un momento specifico nel tempo. E speriamo che Social Distance aiuterà a far sentire le persone più vicine una all'altra".