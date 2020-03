Coronavirus: Matthew McConaughey manda un video messaggio pieno di speranza

Per mostrare il suo supporto al mondo durante l'emergenza coronavirus, Matthew McConaughey diffonde un video messaggio di speranza e lungimiranza, per invitare ogni essere umano a sfruttare questa straordinaria comunione di intenti per uscirne più forti e uniti di prima.

Mentre l'America sta velocemente allineando le sue politiche di contenimento del contagio con quelle europee, il mondo di Hollywood sta facendo la sua parte con una serie di testimonianze e iniziative a sostegno della popolazione. Per esempio, Amy Adams e Jennifer Garner hanno lanciato il progetto #SaveWithStories mentre le star colpite dal covid-19 inviano in prima persona testimonianze sulla loro salute e inviti a mantenere la calma.

because every red light eventually turns green pic.twitter.com/x05GuITW4J — Matthew McConaughey (@McConaughey) March 17, 2020

Gli effetti del coronavirus su Hollywood a livello commerciale e produttivo saranno molto duri, con riprese messe in pausa, uscite slittata e la generale incertezza sul futuro che ci accomuna nostro malgrado in ogni parte del mondo.

E proprio all'inattesa unità globale tra persone fa riferimento Matthew McConaughey, che nel suo video messaggio a tema coronavirus consiglia innanzitutto di non correre al minimo comune denominatore per farsi prendere dalla paranoia, e incita ad approfittare di un momento in cui ognuno dipende dall'altro, come mai prima d'ora. Pensando al futuro, McConaughey fa anche un appello pensato per il post-virus: "Quando arriverà il momento, le persone vorranno andare avanti, l'economia sarà traballante per chissà quanto, ma c'è una luce verde sull'altro lato di questa luce rossa. Credo che quella luce verde sarà costruita sui valori che coltiviamo adesso, giustizia, gentilezza, responsabilità, resilienza, rispetto e coraggio. Se ci alleniamo a queste cose adesso, quando ne usciremo questo virus potrebbe essere stato ciò che ci ha reso uniti, come non siamo stati da molto tempo."