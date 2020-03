Coronavirus: Amy Adams e Jennifer Garner lanciano un'iniziativa per i bambini a casa

Con la chiusura delle scuole dettata dall'emergenza coronavirus negli Stati Uniti come in numerosi altri paesi del mondo, Amy Adams e Jennifer Garner lanciano l'iniziativa social #SaveWithStories, che permetterà ai bambini costretti a casa di vedere e ascoltare i loro attori preferiti che leggono i loro libri preferiti. Il progetto servirà anche a finanziare due diverse associazioni di beneficienza.

Dalla collaborazione di Amy Adams e Jennifer Garner con Scholastic, una compagnia che si occupa di pubblicazioni e attività educative, nasce il bellissimo progetto di lettura e supporto per i bambini ora costretti a continuare il proprio percorso scolastico a casa. Scholastic fornirà i titoli più adatti selezionandoli dalla sua ricca libreria, permettendo a una lista di attori ancora da scoprire di prestare la propria voce per alleviare la solitudine e le difficoltà delle famiglie isolate dalla quarantena.

I video che verranno distribuiti su Facebook e Instagram (al quale Amy Adams si è iscritta appositamente per l'occasione!) serviranno anche a raccogliere fondi a supporto delle associazioni Save the Children e Share Our Strength, impegnata nella campagna No Kid Hungry. Con i soldi raccolti, Save the Children potrà fornire libri, giochi e attività educative gratuite ai bambini in difficoltà nelle aree rurali d'America, mentre No Kid Hungry si impegnerà ad assicurare una banca del cibo e supporto locale per le famiglie che contavano sui pasti offerti dalle scuole per provvedere alle necessità primarie dei propri bambini.

L'iniziativa social #SaveWithStories, organizzata da Amy Adams e Jennifer Garner fungerà da ponte tra le celebrità più amate e alcuni dei soggetti più colpiti dall'emergenza coronavirus e sarà un'ottima occasione per donare a sostegno dei bambini americani.