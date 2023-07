The Continental: il regista anticipa '57 minuti di azione non stop' nel finale

Albert Hughes, regista di The Continental, ha stuzzicato i fan di John Wick anticipando scene adrenaliniche e ben 57 minuti di azione non stop nel finale della serie.

L'adrenalinico franchise di John Wick si appresta ad espandersi sul piccolo schermo con The Continental, serie TV in arrivo su Prime Video che fungerà da prequel ai film con Keanu Reeves. Ad alimentare l'hype ci ha pensato il regista Albert Hughes spiegando come la serie sarà trattata alla stessa stregua dei film, contenendo scene d'azione mozzafiato.

"Si tratta di un qualcosa che Jon Favreau ha fatto con Star Wars e Noah Hawley con Fargo, per citarne alcuni, ovvero espandere la mitologia di un universo. Ma con Jon Whick è diverso perché rappresenta un qualcosa di unico e The Continental sarà molto di più di un semplice spinoff. Il team di stuntman ha dato il meglio, realizzando sequenze adrenaliniche che culminano in un finale con 57 minuti di azione non stop" ha dichiarato ai microfoni di Den of Geek.

Colin Woodell veste i panni di Ian McShane per interpretare il giovane Winston, mentre il nuovo arrivato Ayomide Adegun indossa il mantello di Caronte dal defunto Lance Reddick. La serie vede come protagonisti anche Mel Gibson, Mishel Prada, Jeremy Bobb, Ben Robson, Nhung Kate, Jessica Allain e Hubert Point-Du Jour.

Di cosa parla The Continental?

La serie in tre parti esplorerà le origini dell'iconico hotel punto d'incontro per i criminali più pericolosi del mondo, che è il fulcro dell'universo di John Wick. Lo spettacolo sarà raccontato attraverso gli occhi di un giovane Winston Scott, trascinato nell'inferno di una New York degli anni '70 per affrontare un passato che pensava di aver dimenticato. Winston percorrerà un viaggio mortale attraverso il misterioso mondo malavitoso dell'albergo nel terribile tentativo di impadronirsi dell'hotel stesso dove alla fine otterrà il suo trono.

The Continental arriverà a settembre su Peacock in America e su Prime Video in Italia e UK.