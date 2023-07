The Continental: Prime Video svela i first look della prossima serie prequel di John Wick (FOTO)

Prime Video ha svelato il first look dei personaggi e del cast della prossima serie prequel di John Wick, The Continental. In occasione dello svelamento del first look, il pluripremiato illustratore Yuko Shimizu delizia i fan con una speciale fan art: "Sono un grande fan di John Wick, quindi essere contattato da Prime Video per collaborare a questo progetto è stata davvero un'opportunità emozionante."

"L'hotel The Continental è una parte vitale del franchise di John Wick, e quindi con questo art ho voluto davvero mostrarlo come personaggio principale della storia, come fa brillantemente lo show, suggerendo al pubblico quello che avverrà. Tutti aspetti che gli spettatori nn vedranno l'ora di scoprire mentre attraversano le porte del The Continental e mentre ammirano la storia delle origini di Winston" ha concluso l'illustratore Yuko Shimizu.

La serie in tre parti esplorerà le origini dell'iconico hotel punto d'incontro per i criminali più pericolosi del mondo, che è il fulcro dell'universo di John Wick. Lo spettacolo sarà raccontato attraverso gli occhi di un giovane Winston Scott, trascinato nell'inferno di una New York degli anni '70 per affrontare un passato che pensava di aver dimenticato. Winston percorrerà un viaggio mortale attraverso il misterioso mondo malavitoso dell'albergo nel terribile tentativo di impadronirsi dell'hotel stesso dove alla fine otterrà il suo trono.

The Continental è l'ultima novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese. Colin Woodell veste i panni di Ian McShane per interpretare il giovane Winston, mentre il nuovo arrivato Ayomide Adegun indossa il mantello di Caronte dal defunto Lance Reddick. La serie vede come protagonisti anche Mel Gibson, Mishel Prada, Jeremy Bobb, Ben Robson, Nhung Kate, Jessica Allain e Hubert Point-Du Jour.

"I fan ameranno The Continental perché, come i film di Wick, è una corsa selvaggia e divertente ed è unica, è colorata, è audace, è sonica, ha un cast di personaggi che non troverai nei film classici considerato il mondo in cui viviamo" ha dichiarato Albert Hughes, regista e produttore esecutivo.