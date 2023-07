John Wick: ecco quante parole dice Keanu Reeves in ogni film della saga

Nonostante esistano ben quattro capitoli della saga, John Wick pronuncia pochissime parole. Considerando che il numero di nemici uccisi ammonta a 439 e che nel capitolo 4 le parole totali pronunciate sono 348, possiamo dire che a John Wick piace più fare che dire. Ironicamente, sembra che il protagonista pronunci sempre meno parole ad ogni uscita del franchise, nonostante i film abbiano sempre maggior durata. In John Wick 4 il dialogo più lungo è "Tu ed io ci siamo lasciati alle spalle una bella vita molto tempo fa, amico mio" in 169 minuti di film. Al netto dei calcoli pronuncia la media di circa 400 parole per ciascun film. John è di poche parole, ma nonostante questo Keanu Reeves è riuscito a costruire un personaggio amabile e a cui il pubblico facilmente si affeziona.

John Wick: Chapter 4 - Keanu Reeves in una scena

John Wick 4, la recensione: il culmine dell'esperienza action del franchise con Keanu Reeves

Il numero di parole per ciascun film

Screenrant ha calcolato il numero di parole totali in ciascun capitolo del franchise, ecco cosa ne è venuto fuori. Nel primo capitolo della saga del 2014 Keanu Reeves risulta più loquace, pronuncia 484 parole, ma nonostante ciò il dialogo copre solo il 20% del film. John Wick 2 - Capitolo 2 (2017) è il film più "logorroico" della saga per un totale di 499 parole pronunciate dal protagonista anche se per la maggior parte si tratta di interiezioni. Con John Wick: capitolo 3-Parabellum (2019) e John Wick: capitolo 4 (2023) si arriva quasi al mutismo con 410 e 384 parole. Fun fact: la parola più usata del terzo capitolo è "Excommunicado", che significava che John era stato sconfessato dal mondo degli assassini. La poca loquacità di Wick è anche la sua forza, infatti è diventata un tratto caratteristico del suo personaggio e gli conferisce quell'alone di mistero ed enigmaticità che lo hanno reso tanto popolare e caro al pubblico.