Constellation: non ci sarà nessuna Stagione 2, Apple TV+ cancella la serie con Noomi Rapace

Brutte notizie per i fan della serie fantascientifica, che non proseguirà con una seconda stagione

Apple TV+ ha deciso di non proseguire con una seconda stagione di Constellation, la serie thriller psicologica fantascientifica con Noomi Rapace e Jonathan Banks.

La notizia arriva un mese e mezzo dopo che la prima stagione di Constellation, composta da otto episodi, si è conclusa sullo streamer, ovvero il 27 marzo scorso.

Creata e scritta da Peter Harness, Constellation ha come protagonista Rapace nel ruolo di Jo, un'astronauta che torna sulla Terra dopo un disastro nello spazio, solo per scoprire che pezzi fondamentali della sua vita sembrano essere scomparsi. L'avventura spaziale ricca di azione è un'esplorazione dei margini oscuri della psicologia umana e la disperata ricerca di una donna per svelare la verità sulla storia nascosta dei viaggi spaziali e recuperare tutto ciò che ha perso. Su queste pagine la recensione di Constellation.

La serie, diretta da Michelle MacLaren, Oliver Hirschbiegel e Joseph Cedar, è interpretata anche da James D'Arcy, Julian Looman, William Catlett, Barbara Sukowa, con il debutto di Rosie e Davina Coleman nel ruolo di Alice.

Prodotta da Turbine Studios e Haut et Court TV e girata in Germania, Constellation è prodotta da David Tanner, Tracey Scoffield, Caroline Benjo, Simon Arnal, Carole Scotta e Justin Thomson. MacLaren è produttore esecutivo insieme a Rebecca Hobbs e al produttore esecutivo Jahan Lopes per MacLaren Entertainment. Harness produce esecutivamente attraverso Haunted Barn Ltd.

Fondazione: Lee Pace in una scena della serie Apple

Apple e fantascienza: binomio unico

La fantascienza è un genere fondamentale per Apple TV+, il cui elenco di serie comprende anche For All Mankind, recentemente rinnovata per una quinta stagione e una serie spinoff, Star City, oltre a Fondazione, Scissione - che dovrebbe debuttare entro l'anno con la Stagione 2, Invasion e Silo, tutte destinate a tornare con nuove stagioni.

Scissione: terminate le riprese, quando esce la Stagione 2 in streaming?

L'ultima novità di Apple nel genere, Dark Matter, è stata presentata in anteprima questa settimana, mentre Neuromancer, interpretato da Callum Turner, e Murderbot, interpretato da Alexander Skarsgard, sono in fase di sviluppo.