Neuromancer: Callum Turner sarà il protagonista della serie Apple TV+ tratta da Gibson

Secondo quanto appreso da Variety, Callum Turner è stato scritturato per l'adattamento seriale del romanzo di William Gibson Neuromancer su Apple TV+.

La serie era stata annunciata originariamente a febbraio. Secondo la descrizione ufficiale, il dramma in 10 episodi segue "un super-hacker corrotto e di alto livello di nome Case (Turner) che viene spinto in una rete di spionaggio digitale e di crimini ad alta posta in gioco con la sua partner Molly, un'assassina dagli occhi a specchio, con l'obiettivo di fare un colpo a una dinastia aziendale con segreti indicibili".

Per Turner si tratta del secondo ruolo da protagonista in una serie Apple. In precedenza, ha recitato nella serie sulla Seconda Guerra Mondiale Masters of the Air insieme a un cast che comprendeva Austin Butler e Barry Keoghan. La serie ha debuttato in streaming all'inizio di quest'anno.

Turner ha recitato anche in serie come Glue e la versione BBC del 2016 di War & Peace. In campo cinematografico, Turner è noto per il suo lavoro nel franchise di Animali Fantastici e in film come Queen and Country, Green Room e l'ultimo Erano ragazzi in barca diretto da George Clooney, di cui potete leggere la recensione.

La fortuna di Neuromancer

Neuromante è stato il romanzo d'esordio di Gibson che ha contribuito alla nascita del genere cyberpunk. Pubblicato per la prima volta nel 1984, ha ricevuto il Premio Hugo, il Premio Nebula e il Premio Philip K. Dick. Il libro portò Gibson a pubblicare due seguiti, Giù nel cyberspazio e Monna Lisa Overdrive. Nel corso degli anni ci sono stati vari tentativi di adattare il libro in un film, anche se alla fine nessuno è andato avanti.

Neuromancer: Robert Pattinson sarà Case nell'adattamento Apple TV+?

"Siamo incredibilmente entusiasti di portare questa iconica serie su Apple TV+", hanno dichiarato i creatori e produttori esecutivi Graham Roland e JD Dillard in un comunicato congiunto. "Da quando siamo diventati amici quasi dieci anni fa, abbiamo cercato qualcosa su cui fare squadra, quindi questa collaborazione è un sogno che diventa realtà. Neuromancer ha ispirato molta della fantascienza che è venuta dopo e non vediamo l'ora di portare il pubblico televisivo nel mondo 'cyberpunk' definitivo di Gibson".