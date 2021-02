Constantine: un nuovo attore protagonista della serie reboot HBO Max

Dopo l'annuncio del reboot di Costantine in arrivo, adesso scopriamo che la serie HBO Max in preparazione vedrà protagonista un nuovo attore che raccoglierà il testimone di Keanu Reeves e Matt Ryan, che aveva interpretato il detective dell'incubo nella serie NBC del 2014.

Keanu Reeves in una scena di Constantine

Secondo Variety, il nuovo show non sarà collegato né al film con Keanu Reeves del 2005 né alla serie NBC, ma offrirà uno sguardo nuovo sul personaggio di John Constantine e avrà legami con la serie Justice League Dark, prodotta dalla Bad Robot di J.J. Abrams. Al momento è in corso il casting per trovare il protagonista, mentre Guy Bolton sarebbe impegnato a scrivere la sceneggiatura dello show.

Fonti vicine a Variety suggeriscono che il reboot sarà incentrato su una versione giovane di John Constantine, il che potrebbe rendere la serie una sorta di prequel a Justice League Dark nello stesso modo in cui Peacemaker e Gotham PD sono connesse a Suicide Squad: Missione Suicida e The Batman. Quel che è certo è che la serie su Constantine sarà molto fedele al fumetto originale ed enfatizzerà gli elementi soprannaturali e horror a sfavore di quelli religiosi.

Legends of Tomorrow, stagione 3: demoni, viaggi nel tempo e John Constantine

Matt Ryan, al momento, è ancora il John Costantine titolare dell'Arrowverse essendo comparso in un episodio di Arrow del 2015 prima di tornare come regular in Legends of Tomorrow. Non sappiamo come la nuova serie influenzerà il futuro dell'Arrowverse, anche se Legends of Tomorrow è stato rinnovato per la stagione 2021-2022 da The CW.