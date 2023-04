Constantine con Keanu Reeves su Canale 20 Mediaset: trama e cast del film di stasera 27 aprile

Stasera 27 aprile su Canale 20 Mediaset ci aspetta Keanu Reeves con il film Constantine. La pellicola è stata diretta da Francis Lawrence. La sceneggiatura è di Kevin Brodbin e Frank A. Cappello. Trama, curiosità, trailer e cast del lungometraggio.

Trama di Constantine, il film di stasera su Canale 20 Mediaset

Keanu Reeves, Djimon Hounsou e Shia LaBeouf in una scena di Constantine

La trama segue le vicende di Constantine, un detective del soprannaturale che ha il compito di proteggere il mondo umano dalle forze demoniache che tentano di invaderlo. Nonostante il suo lavoro, Constantine non è del tutto soddisfatto della sua vita e cerca disperatamente un modo per guadagnarsi l'ingresso in paradiso, avendo commesso molti peccati nella sua vita.

La situazione peggiora quando Angela Dodson, una agente di polizia, chiede l'aiuto di Constantine per investigare sulla morte della sua gemella, che sembra essere stata uccisa per motivi legati alla presenza di demoni.

Nel corso delle indagini, Constantine scopre che il malvagio arcangelo Gabriele sta tramando per permettere all'inferno di invadere la Terra e prendere il controllo del mondo. Con l'aiuto di Angela, Constantine si mette in viaggio per salvare l'umanità dall'apocalisse imminente e, allo stesso tempo, trovare una via per redimersi e guadagnare il suo posto in paradiso.

Constantine, curiosità del film di stasera su Canale 20 Mediaset

Constantine è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 25 Febbraio 2005, distribuito da Warner Bros. Pictures. Il film è basato sulla serie di fumetti genere horror, occulto, paranormale, dal titolo Hellblazer, pubblicata dalla DC Comic e Vertigos. Nel settembre 2022 è stata ufficializzata la lavorazione del sequel con il ritorno di Keanu Reeves e Francis Lawrence, alla produzione si affianca anche la Bad Robot di J.J. Abrams e Hannah Minghella.

Per il ruolo del protagonista sono stati presi inconsiderazione anche Daniel Day-Lewis, Mel Gibson che Kevin Spacey. Qui trovate la nostra recensione di Constantine. Il promo del film potete vederlo grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

Constantine Interpreti e personaggi del film di Canale 20 Mediaset del 27 aprile