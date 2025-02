Conclave è il miglior film per i BAFTA 2025, quattro premi a The Brutalist

Quattro premi a testa per Conclave e The Brutalist, la star di Anora Mikey Madison batte la favorita Demi Moore come miglior attrice protagonista.

Edizione combattuta quella dei BAFTA di quest'anno che si è conclusa col miglior film andato a Conclave, potente pellicola a sfondo religioso diretta dal tedesco Edward Berger. Quattro premi al thriller ambientato in Vaticano capitanato da Ralph Fiennes, forte di 11 nomination, e quattro premi all'altro contendente, The Brutalist, potente affresco dalla durata fiume di Brady Corbet.

A sorpresa, la protagonista di Anora Mikey Madison si è portata a casa il premio come miglior attrice, uno dei riconoscimenti assegnati al film di Sean Baker dagli Oscar del cinema inglese, battendo la favorita Demi Moore per The Substance, che ha conquistato il premio per il miglior trucco e acconciature. Miglior attore Adrien Brody, forte della sua potente performance nei panni dell'architetto visionario immigrato negli USA di The Brutalist.

Adrien Brody con il premio BAFTA per la recitazione

Vincitori e vinti

Il discusso musical di Jacques Audiard Emilia Pérez, l'adattamento del celebre musical di Broadway Wicked, il road movie di Jesse Eisenberg A Real Pain, l'epico sequel fantascientifico di Denis Villeneuve Dune: Parte Due e il film in stop-motion di Aardman Wallace e Gromit - Le piume della vendetta hanno ottenuto due premi BAFTA ciascuno. Il grande sconfitto della serata è il film biografico su Bob Dylan di James Mangold, A Complete Unknown, che non è riuscito a concretizzare nessuna delle sue sei nomination.

Zoe Saldana stringe il premio BAFTA

Nessuno spazio alle polemiche nella cerimonia condotta dall'attore David Tennant . Il regista di Emilia Perez Jacquel Audiard ha ringraziato la sua star Karla Sofia Gascón nel suo discorso di accettazione per il miglior film non in lingua inglese. La Gascón è stata nominata come attrice protagonista, ma non era presente alla Royal Festival Hall di Londra in seguito allo scandalo scoppiato sui suoi tweet razzisti che rischia di cancellarla dalla stagione dei premi nonostante la sua performance nel film.

La lista completa dei vincitori dei BAFTA Award 2025

Miglior Film

"Conclave"

Film Rivelazione Britannico

"Conclave"

Debutto rivelazione per uno sceneggiatore, regista o produttore britannico

"Kneecap" - Rich Peppiatt (Regista, Sceneggiatore)

Miglior Documentario

"Super/Man: The Christopher Reeve Story"

Miglior Regista

Brady Corbet ("The Brutalist")

Miglior attore protagonista

Adrien Brody ("The Brutalist")

Miglior attrice protagonista

Mikey Madison ("Anora")

Miglior film in lingua non inglese

"Emilia Pérez"

Miglior colonna sonora originale

"The Brutalist" - Daniel Blumberg

Miglior sceneggiatura originale

"A Real Pain" - Jesse Eisenberg

Miglior sceneggiatura non originale

"Conclave" - Peter Straughan

Miglior film animato

"Wallace e Gromit - Le piume della vendetta"

Miglior film per bambini e famiglie

"Wallace e Gromit - Le piume della vendetta"

Miglior attore non protagonista

Kieran Culkin ("A Real Pain")

Miglior attrice non protagonista

Zoe Saldaña ("Emilia Pérez")

Miglior montaggio

"Conclave" - Nick Emerson

Miglior fotografia

"The Brutalist"

Miglior scenografia

"Wicked"

Migliori costumi

"Wicked"

Miglior make-up & acconciature

"The Substance"

Miglior sonoro

"Dune: Parte Due"

Migliori effetti visivi

"Dune: Parte Due"

Miglior casting