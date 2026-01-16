Conan, ragazzo del futuro: per festeggiare i 45 anni, il capolavoro di Miyazaki arriva al cinema

Il 9, 10 e 11 febbraio arriva nei cinema italiani Conan, ragazzo del futuro - 45° TV Anniversary, evento speciale dedicato alla storica serie diretta da Hayao Miyazaki, con un montaggio degli episodi finali restaurati e mai proiettati sul grande schermo.

Tra i tesori dell'animazione giapponese, pochi hanno segnato così profondamente l'immaginario quanto Conan, il ragazzo del futuro. Per il suo 45° anniversario, l'unica serie TV diretta da Hayao Miyazaki arriva in sala per tre giorni, offrendo ai fan un viaggio di ritorno nel futuro post-apocalittico degli anni '70.

Miyazaki sul grande schermo con il suo primo mondo futurista

Prodotto nel 1978 per NHK e trasmesso in Italia a partire dal 1981, Conan ragazzo del futuro rappresenta un unicum nella carriera del Maestro: la prima serie animata interamente diretta da Hayao Miyazaki, in cui firma character design, storyboard e scenografie. Prima di Totoro, Mononoke e Chihiro, c'è infatti un Miyazaki giovane, già preoccupato per l'ecologia, per gli squilibri tecnologici e per la fragilità dell'essere umano davanti al proprio progresso.

L'evento cinematografico, distribuito da Animagine - la collana nata dalla collaborazione tra Dynit e Adler Entertainment - porta nelle sale italiane un montaggio degli episodi conclusivi, mai proposti finora sul grande schermo. È un'occasione unica per chi negli anni '80 lo guardava in TV e per chi, abituato ai lungometraggi dello Studio Ghibli, non ha mai visto questa radice primigenia del maestro.

Il mondo di Conan nasce da un incipit che oggi suona più attuale che mai: "Nel mese di luglio dell'anno 2008, la razza umana sfiorò la completa estinzione...", una voce narrante che descrive l'uso di armi elettromagnetiche, la distruzione della crosta terrestre e la quasi scomparsa dei continenti. In questo scenario post-apocalittico vive Conan sull'Isola Perduta, insieme al nonno, uno degli ultimi frammenti di umanità rimasti dopo l'innalzamento dei mari.

Quando Conan trova sulla spiaggia Lana, una ragazza in fuga da rapitori provenienti dalla tecnocrazia di Indastria, comincia la sua traversata: un viaggio di salvataggio, ma soprattutto un rito di crescita in un mondo dove la tecnologia divide e la natura tenta di ricostruire ciò che è rimasto.

Ecologia, coraggio e amicizia: perché Conan è ancora un'opera necessaria

In un'epoca dominata dall'ottimismo robotico dei mecha, Conan osa raccontare una distopia solare, dove l'umanità sopravvive tra isole e rottami, sospesa tra ingegno e barbarie. Al centro pulsa il contrasto tra Indastria, città ipertecnologica che governa ciò che resta della civiltà, e la dimensione comunitaria, essenziale e cooperativa di Conan. Tema che Miyazaki non ha mai abbandonato e che, 45 anni dopo, vibra ancora.

Conan ragazzo del futuro: i personaggi della serie

Oltre al suo valore storico, la serie è anche un tassello fondamentale per leggere il linguaggio futuro dello Studio Ghibli: dalla fascinazione per il volo alle architetture meccaniche, dalla natura ferita alla sacralità dell'infanzia. Conan anticipa Laputa, Nausicaä e i villaggi sospesi tra boschi e macchine che torneranno più volte nel suo cinema.

La sinossi ufficiale ricorda che Lana è l'unico collegamento con il dottor Rao, custode del segreto dell'energia solare, e che per questo viene rapita dagli uomini di Indastria. Conan inseguirà la ragazza tra battaglie, velivoli, nuovi alleati e meraviglie naturali, in una narrazione che mescola avventura, tendine morali e tensione politica.

Ed è proprio questa alchimia a rendere la serie così longeva: Conan non è solo un eroe d'azione, ma il simbolo di un'umanità che, pur avendo devastato la Terra, può ancora imparare da essa. "Cooperazione" e "responsabilità" non sono parole d'ordine, ma strutture narrative.

Conan, il ragazzo del futuro - 45° TV Anniversary sarà al cinema solo il 9, 10 e 11 febbraio: tre giorni per rivedere l'alba della poetica di Miyazaki e ricordarci che il futuro può ancora salvarsi, se ci muoviamo insieme.