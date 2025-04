Hayao Miyazaki, il suo primo anime debutta finalmente negli USA... dopo 50 anni

Dopo quasi cinquant'anni dalla sua prima messa in onda, Conan ragazzo del futuro, la serie anime che segnò l'inizio della carriera di Hayao Miyazaki, trova finalmente una nuova casa di streaming in Nord America.

Conan: il capolavoro di Miyazaki arriva in streaming negli Stati Uniti

Basata sul romanzo The Incredible Tide di Alexander Key e realizzata durante il periodo pre-Ghibli del maestro, questa avventura post-apocalittica si prepara a incantare una nuova generazione di appassionati. A partire da venerdì 18 aprile, l'episodio pilota sarà disponibile su RetroCrush, il servizio FAST di Cineverse, che ospiterà inoltre una speciale maratona intitolata "Un Earth Day molto alla maniera di Hayao Miyazaki" in date alternate, il 20, 22 e 27 aprile. L'acquisizione, annunciata da GKIDS, rappresenta il secondo colpo di scena per Cineverse nella distribuzione di opere Ghibli, offrendo così ai fan un'opportunità imperdibile per scoprire o riscoprire uno dei primi esempi di animazione giapponese che ha definito intere generazioni.

Uno scatto di Hayao Miyazaki

Ambientata nel contesto devastato da una guerra globale e dai cataclismi che hanno quasi annientato l'umanità, la serie racconta le avventure di Conan, un giovane sopravvissuto che vive da solo su un'isola, e di Lana, una fanciulla in fuga dalle mire di una città che tenta di rinascere attraverso ricerche militari. Quando Lana viene rapita, Conan intraprende un viaggio disperato per salvarla, dando vita a una storia di coraggio, resilienza e scoperta personale. Pur non essendo stata un successo commerciale al momento della sua uscita, Conan ragazzo del futuro ha guadagnato un seguito di culto grazie alla sua animazione dettagliata, ai personaggi moralmente complessi e all'inventiva progettazione di navi e velivoli.

Come ha dichiarato Yolanda Macias, Chief Content Officer di Cineverse, "Siamo entusiasti di portare Conan su RetroCrush. Con il suo mix di azione mozzafiato, momenti di meraviglia silenziosa e una storia senza tempo di sopravvivenza e resilienza, Conan è un must-watch per gli appassionati di animazione giapponese, per i neofiti e in particolare per i fan di Hayao Miyazaki."