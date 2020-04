Community, il film della serie potrebbe diventare presto realtà

Community potrebbe avere il suo tanto atteso film conclusivo secondo Joel McHale: l'attore ha infatti recentemente affermato che ci sarebbe un rinnovato interesse per lo show e per il progetto, e quindi non sarebbe da escludere che finalmente si concretizzi la produzione dell'atteso film.

"Se ne parla molto, adesso" ha dichiarato ai microfoni di Variety l'interprete di Jeff Winger in Community, proseguendo poi spiegando "Alison [Brie] ha scritto in un tweet che ha ricevuto una chiamata da Sony. Non mi hanno ancora chiamato, ma magari telefoneranno a Matthew Lillard. Ma direi che ora ci sono maggiori possibilità [che si realizzi davvero un film]".

Joel McHale ricorda come abbia creduto a lungo che si trattasse di una vana speranza "Per un sacco di tempo ho pensato 'Non succederà mai'" continua "Ma adesso credo ci sia un rinnovato interesse nel progetto, e so che il cast sarebbe disposto a farlo, che potrebbe accadere".

Creata da Dan Harmon, la serie ruotava attorno a un "finto" gruppo di studio composto da alcuni studenti del Greendale Community College creato con secondi fini da Jeff Winger (McHale). Il gruppo, pian piano, diventerà "reale", e ne capiteranno davvero di tutti i colori.

Oltre a McHale e Brie, alcuni degli interpreti principali della serie erano Donald Glover, Yvette Nicole Brown, Gillian Jacobs, Chevy Chase e Danny Pudi.