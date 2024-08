Community, un'altra star della serie conferma il suo ritorno nel film

Finora sono state diffuse solo poche informazioni circa il film di Community, che dovrebbe continuare le avventure dei protagonisti della mitica serie televisiva, ma adesso un'altra star ha appena confermato il suo ritorno nel cast.

Lo scorso gennaio, Joel McHale ha rivelato che il tanto atteso film si sarebbe dovuto girare la scorsa estate. Tuttavia, gli scioperi della WGA e della SAG che si sono verificati lo scorso anno hanno bloccato la produzione del film e i fan sono ancora in attesa di notizie concrete sul progetto.

L'ultimo aggiornamento è arrivato da McHale il mese scorso, avendo rivelato che le riprese sarebbero iniziate nel 2025. L'attore ha anche smentito le voci secondo cui ulteriori ritardi sarebbero dovuti agli impegni di Donald Glover.

Chevy Chase in una scena del pilot di Community

In effetti, anche il creatore di Community Dan Harmon ha dovuto chiedere ai fan di smettere di tormentare Glover per i ritardi del progetto. In precedenza, era stato confermato che McHale, Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Jacobs, Jim Rash e Ken Jeong avevano firmato per il film. Anche se Yvette Nicole Brown e Glover non sono stati annunciati ufficialmente, ci si aspettava un loro ritorno. Ora la Brown ha finalmente confermato il suo coinvolgimento nel film.

"Non sappiamo quando inizieremo, ma ci sarà anch'io", ha dichiarato la Brown a Parade. "E questo potrebbe essere uno scoop perché per molto tempo non è stato confermato".

Mentre Glover ha lasciato definitivamente Community durante la quinta stagione dello show, la Brown non è tornata come series regular per la sesta stagione, ma è apparsa nella prima e nel finale della stagione.