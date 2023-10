Community, Dan Harmon terrorizzato dal film: 'Non voglio deludere i fan della serie'

L'autore della serie si è detto terrorizzato dal film in via di sviluppo per la paura di deludere il proprio pubblico.

Con la fine dello sciopero degli sceneggiatori, anche lo sviluppo del film di Community può riprendere e per l'occasione Dan Harmon - autore della serie andata in onda dal 2009 al 2015 - si è detto terrorizzato all'idea di poter deludere i fan.

"Si tratta del fandom che mi ha sostenuto di più, tutto sommato, e che ha sopportato di più il mio lavoro", ha detto Harmon dei fan di Community. "Perché non stavo pensando a loro quando stavo litigando con Chevy. Solo dopo ho capito che avevo ferito queste persone che non volevano pensare a me come a una specie di strano, sedicente Kubrick. A loro importava del Greendale, di questo mondo che avevo creato, e all'improvviso stavano subendo queste mie decisioni e non era giusto nei loro confronti".

"Odio dire quanto sia terrorizzato all'idea di sbagliare, perché c'è una parte di me che sa che questa paura non può condurre a nulla di buono", ha proseguito Harmon. "E non si arriva da nessuna parte facendo l'imitazione di ciò che si pensa vogliano i fan, ma non voglio davvero sbagliare, ed è davvero terrificante. Però poi mi aggrappo alla speranza che essere onesto con me stesso su quanto sono spaventato sia almeno un modo per rompere questo circolo vizioso".

Community, Chevy Chase: "La serie non era abbastanza divertente per me, non volevo stare con quella gente"

Prima dell'inizio dello sciopero degli sceneggiatori, le riprese del film di Community erano a un passo dall'iniziare e l'uscita sarebbe dovuta avvenire entro il 2023. Se le riprese dovessero iniziare immediatamente, la pellicola potrebbe uscire nel 2024, ovviamente in streaming su Peacock, come già annunciato a suo tempo.