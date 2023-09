Community, Chevy Chase: 'La serie non era abbastanza divertente per me, non volevo stare con quella gente'

Chevy Chase si sfoga con il cast e la produzione della sit-com che all'epoca non considerava abbastanza divertente per i suoi gusti.

Nel corso di un'intervista nel podcast di Marc Maron, WTF, Chevy Chase si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Community, sit-com alla quale ha partecipato per 83 episodi tra il 2009 e il 2024.

Chase ha interpretato il milionario Pierce Hawthorne per quattro stagioni. Tra i suoi co-protagonisti nella sit-com creata da Dan Harmon c'erano Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Alison Brie, Donald Glover e Ken Jeong.

"Onestamente sentivo che lo show non era abbastanza divertente per me, in definitiva. Mi sono sentito un po' limitato", ha dichiarato Chase. "Ognuno aveva i suoi pezzi, e pensavo che fossero tutti bravi. Solo che non erano abbastanza cattivi per me".

Interrogato sul suo personaggio, Chase ha aggiunto: "Non mi dispiaceva il personaggio. Sentivo solo che era... mi sentivo più felice a stare da solo. Non volevo essere circondato ogni giorno da quelle persone. Era troppo".

Chase è stato licenziato da Community dopo aver usato un insulto razziale sul set. Membri del cast come Donald Glover hanno parlato in passato del comportamento problematico di Chase sul set e questi ha dichiarato al podcast "WTF" di non avere alcun rancore nei confronti di Harmon per averlo cacciato dallo show.

"Non ho idea se siamo a posto", ha detto Chase, sottolineando che non vede Harmon dal 2012. "Non sono mai stato male. È stato un po' un rompiscatole. Mi ha chiamato e mi ha detto che gli dispiaceva. Ora gli voglio bene".

Chase, quindi, ha concluso: "Non so quale fosse la mia reputazione tra la gente. Ho sempre pensato di essere a posto".

Vi ricordiamo che è prevista la realizzazione di un film di Community che continuerà gli eventi della serie terminata nel 2015.