Community: le riprese del film inizieranno durante l'estate 2024, promette Joel McHale

"Sei stagioni e un film". Così i fan di Community, la serie creata da Dan Harmon (in seguito co-creatore di Rick and Morty) sono cresciuti e, nel corso degli anni, la promessa è stata rispettata. Lo scorso anno, infatti, la piattaforma di streaming Peacock ha ufficialmente ordinato il film della serie, le cui riprese sono state rinviate a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori che ha paralizzato Hollywood per buona parte di quest'anno.

Intervistato da ScreenRant durante la promozione di It's a Wonderful Knife, nuova commedia-horror a tema natalizio, Joel McHale ha promesso che il film entrerà in produzione durante l'estate 2024: "Sono molto felice che lo sciopero sia finito e che anche Andrew Guest stia scrivendo il film. È fantastico e non ti dirò nulla a riguardo, ma spero che potremo girarlo, credo, la prossima estate? Solo perché cercare di riunire tutti la prima volta è stato difficile, e Donald si è trasformato in... Non so se lo sai, ma la sua carriera è andata bene."

L'attore ha poi aggiunto: "Quindi, rimettendo tutti insieme, voglio dire, tutti nel cast stanno lavorando, grazie a Dio. Quindi, penso che sarà la prossima estate, e potrei parlare a vanvera, ma sembra che il tempo sia sufficiente per riunire tutti. Devo finire Animal Control, nel quale sono molto entusiasta di tornare. Quindi, detto tutto questo, penso che sarà la prossima estate, si spera, un'uscita in inverno? Sì, è un qualcosa di veloce, ma credo che possa succedere."