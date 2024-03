Community, le riprese del film entro l'anno: 'Stiamo aspettando che Donald Glover sia libero'

La produzione avvierà le riprese del film non appena Donald Glover sarà libero dai suoi impegni

Dopo gli aggiornamenti di Dan Harmon sul film di Community, uno dei protagonisti dello show, Joel McHale, ha dichiarato di aspettarsi l'inizio delle riprese entro quest'anno, non appena Donald Glover si libererà da tutti i suoi impegni.

Secondo McHale, sarebbe "molto sorpreso" se il film non avviasse le sue riprese principali entro quest'anno. In una nuova intervista rilasciata a Deadline, McHale ha dichiarato che sarebbe "scioccato" se le riprese dovessero essere riprogrammate per l'anno prossimo, poiché il cast e la troupe del film stanno semplicemente aspettando uno spazio nell'agenda di Donald Glover.

"Ma penso davvero che si farà quest'anno, probabilmente già la prossima settimana. In pratica si sta lavorando intorno agli impegni di Donald", ha dichiarato McHale agli addetti ai lavori.

Di cosa parlerà il film?

Poco è stato svelato sulla sceneggiatura. Il creatore di Community, Dan Harmon, è stato cauto quando gli è stato chiesto della trama all'inizio dell'anno.

"Posso confermare la notizia di Donald Glover secondo cui gli avrei detto che la sceneggiatura era pronta, ma dirò anche che le fonti di Donald sono inaffidabili perché la sceneggiatura non è mai pronta", aveva dichiarato Harmon sorridendo. "Posso dirvi che sarà ambientato nel campus del Greendale Community College. Sono molto eccitato e abbiamo quasi finito".

Il mese scorso Donald Glover aveva dichiarato a Entertainment Tonight che gli era stato detto appunto che il copione era pronto.

Riflettendo sul suo processo di scrittura fino a questo momento, Harmon aveva aggiunto che, sebbene sia "molto entusiasta" del progetto, questo gli ha causato quelle che ha descritto come "buone crisi di nervi" che lo hanno fatto "piangere" quando ha pensato allo show e ai suoi personaggi.