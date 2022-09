Community: Peacock annuncia la produzione del film

Dopo molta attesa, Community avrà finalmente il suo film che completerà il progetto "Sei stagioni e un film".

Peacock ha infatti confermato la produzione dell'atteso lungometraggio che riporterà sul set i protagonisti dell'amata comedy targata NBC.

Tra gli interpreti del film di Community ci saranno quindi le star Joel McHale, Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Jacobs, Jim Rash e Ken Jeong. Grande assente, invece, Donald Glover che ha abbandonato lo show durante la quinta stagione per dedicarsi ad altri progetti, anche se ha poi partecipato alla reunion compiuta durante il 2020. Le fonti di TheWrap sostengono che Donald potrebbe forse avere un piccolo cameo, situazione che gli permetterebbe di limitare di molto il suo impegno sul set.

Tra i membri del cast dovrebbe esserci anche Gillian Anderson, come rivela un suo tweet:

Susan Rovner, a capo di NBCUniversal Television and Streaming, ha dichiarato: "'Sei stagioni e un film' è iniziata come una battuta durante le prime stagioni di Community e ha poi rapidamente infiammato un movimento pieno di passione composto da fan, con l'obiettivo di realizzare il progetto legato a questa comedy iconica, esilarante e cool (davvero cool) della NBC. Siamo così incredibilmente grati che 15 anni dopo saremo in grado di offrire ai fan il film che abbiamo promesso e non vediamo l'ora di lavorare con Dan Harmon, Andrew Guest, Joel McHale, Sony e i nostri partner di UTV per continuare questa epica comedy per gli spettatori di Peacock".

La piattaforma di streaming, negli Stati Uniti, ha inoltre ottenuto i diritti per tutte le sei stagioni della serie.

Il creatore della serie Dan Harmon ha ideato anche l'ultimo capitolo della storia che vede nel team dei produttori anche Andrew Guest, Sony Pictures Television, Universal Television, e McHale.