Come in Titanic: il centro commerciale si allaga e la band suona la canzone del film

In Messico, un centro commerciale si è allagato e la band chiamata per allietare la clientela ha cominciato a suonare la canzone di Titanic!

Un centro commerciale si allaga all'improvviso e una band spiritosa fan di Titanic comincia a suonare la canzone più famosa del film. Non è l'inizio di una pièce assurda, e non è neppure una situazione irrealizzabile. È successo davvero e la prova concreta è in un video divenuto immediatamente virale.

Nei primi giorni di giugno il Messico è stato preda di piogge torrenziali. Nella zona di Guadalajara sono caduti parecchi alberi, molte strade sono finite sott'acqua e, nella piccola cittadina di Zapopan, si è addirittura allagato un centro commerciale. Fortissime piogge e grandinate hanno messo a dura prova il tetto, che era stato da poco ricostruito - male - e che ha ceduto sotto la violenza dei fenomeni atmosferici. Tra le persone che correvano da una parte all'altra cercando riparo, ad avere maggior prontezza di spirito - e buona memoria - sono stati i membri di una band che era stata ingaggiata per allietare le compere dei presenti.

Se está inundando Plaza Patria en Guadalajara y los músicos empezaron a tocar la de Titanic JAJAJAJAJAJAJAJAJA I’M SCREAMING pic.twitter.com/VPZ5kGbmQ5 — dua lingo (@EsauGv) 9 giugno 2019

Colti alla sprovvista come chiunque, i musicisti hanno tratto ispirazione dalla celebre scena dell'orchestra nel colossal del 1997, con i quattro musicisti che, nonostante la terribile tragedia che si stava svolgendo proprio davanti ai loro occhi, hanno continuato a suonare, con tanto di giubbotto di salvataggio, sul ponte della nave che stava colando a picco. Se l'orchestra in Titanic aveva intonato l'inno cristiano "Nearer, My God, to Thee", la band messicana ha reso il riferimento al film molto più riconoscibile, suonando la canzone più famosa della colonna sonora: My Heart Will Go On cantata da Céline Dion.

Inutile dire che l'epilogo della vicenda messicana è stato molto meno tragico.