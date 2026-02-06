Colpa dei Sensi con Gabriel Garko stasera non va in onda: ecco cosa vedremo su Canale 5

Cambio di programma per Colpa dei Sensi, la fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik, inizialmente prevista per stasera, venerdì 6 febbraio, in prima serata su Canale 5. Mediaset ha deciso di rinviare la seconda puntata per evitare la concomitanza con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali, un evento che avrebbe potuto sottrarre pubblico alla fiction.

Quando andrà in onda la prossima puntata di Colpa dei Sensi

La notizia, già circolata online, è stata confermata dai promo trasmessi in queste ore sui canali Mediaset. Il nuovo appuntamento è fissato per martedì 10 febbraio, data in cui inizialmente era prevista la messa in onda della serie turca Io sono Farah. Di fatto, la fiction italiana e la dizi con Demet Özdemir si scambiano la programmazione, con quest'ultima anticipata a stasera, 6 febbraio.

La trama di Io sono Farah e i prossimi sviluppi

Nelle quattro puntate di stasera, Farah ha un piano preciso per ottenere il video con cui Behnam tiene sotto scacco la famiglia. Tahir, nel frattempo, collabora con Merjan e riesce a ottenere una piccola parte delle azioni della holding di Behnam, sfruttando le informazioni raccolte da Mehmet. Durante la giornata, Merjan si reca a sorpresa a casa di Tahir, mentre Farah sviene al ristorante e viene immediatamente trasportata in ospedale. Tahir la segue cercando di non farsi notare, aumentando la tensione tra i personaggi.

Gabriel Garko

Cosa vedremo martedì in Colpa dei Sensi

Per quanto riguarda la fiction italiana, Enrico (Tommaso Basili): riceve l'anello della madre Lidia, un evento che lo sconvolge profondamente e lo spinge a recarsi al casale deciso ad affrontare Davide (Gabriel Garko). La tensione tra i due amici è palpabile e promette sviluppi importanti nelle prossime puntate, mantenendo alta l'attenzione dei telespettatori.

Nota sul palinsesto: secondo quanto indicato dalla guida Mediaset, al momento la programmazione dovrebbe restare invariata anche nelle prossime settimane, con Gabriel Garko in onda il martedì e la serie turca con Demet Özdemir il venerdì. Non si esclude però che Mediaset possa rivedere le proprie scelte in base all'evoluzione dei palinsesti Rai e a eventuali eventi legati alla partecipazione degli azzurri alle Olimpiadi Invernali.