Olimpiadi Invernali 2026: dove vederle in TV e streaming

Dopo 20 anni dall'ultima volta (che era stata a Torino nel 2006), con Milano Cortina 2026 le Olimpiadi invernali tornano in Italia. Un calendario fittissimo di gare, che si svolgeranno tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto-Adige, dal 6 al 22 febbraio, con 16 discipline olimpiche coinvolte e sportivi provenienti da ogni parte del mondo.

Senza precedenti la copertura mediatica messa in piedi per l'evento. Per il pubblico italiano sarà possibile seguire le gare sia sulla TV in chiaro, sia in streaming, e da qui in poi capiremo nei dettaglio come.

Dove vedere le Olimpiadi Invernali 2026 in TV gratuita

Le Olimpiadi Invernali 2026 saranno visibili in parte anche sulla TV in chiaro, senza bisogno di abbonamenti. In Italia la copertura in chiaro sarà garantita dalla Rai, che trasmetterà i principali eventi olimpici sui suoi canali.

Non soltanto televisione: la RAI metterà gratuitamente a disposizione del pubblico anche dei contenuti in streaming sulla sua piattaforma RaiPlay, grazie alla quale sarà possibile recuperare anche on demand gare e programmi in orari diversi rispetto alle dirette.

Le dirette delle Olimpiadi sui canali Rai

La RAI, come già detto, sarà il punto di riferimento per seguire le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 senza pagare abbonamenti. Le gare più importanti, insieme alle cerimonie di apertura e chiusura, andranno in onda sui primi due canali, con la rete ammiraglia impegnata solo nella copertura di eventi di grande richiamo.

Sarà in particolare Rai 2, come già accaduto nelle manifestazioni passate, a trasformarsi in rete olimpica per tutta la durata dei Giochi. Si comincia sabato 7 febbraio con il programma di approfondimento Mattina Olimpica, condotto da Tommaso Mecarozzi, che accompagnerà il pubblico, dalle 8:45, nel racconto di queste Olimpiadi invernali. La diretta della prima gara sarà invece trasmessa a partire dalle 10:00.

Il palinsesto della seconda rete Rai sarà sostanzialmente stravolto fino a domenica 22 febbraio, giorno di chiusura. Gli unici appuntamenti a rimanere invariati in palinsesto saranno le previsioni Meteo i telegiornali, non soltanto il TG2 ma anche il TG Parlamento, TG Sport e TG2 LIS.

A chiudere ogni giornata "olimpica" di Rai 2, dalle 23:00 alle 00:30 circa, sarà il contenitore Notti olimpiche, che accompagnerà il pubblico con recap e commenti sulle gare già trasmesse. Condotto da Sabrina Gandolfi, avrà un cast fisso composto dal giornalista Xavier Jacobelli, dall'ex campionessa di sci di fondo Stefania Belmondo e dai campioni di slalom Paolo De Chiesa e Giuliano Razzoli.

L'ultimo giorno, terminata la finale del torneo maschile di hockey, ci sarà una puntata speciale, in onda delle 17:00 alle 20:00, per rivedere i momenti indimenticabili di questa edizione dei Giochi.

Un ruolo centrale lo avrà RaiSport. Il palinsesto di rete, fino al 22 febbraio, non trascurerà gli altri sport (pallavolo, ciclismo, calcio, atletica...), ma offrirà comunque una copertura estesa delle gare olimpioniche, con dirette, differite e collegamenti dalle sedi di gara. Saranno a cura della redazione gli approfondimenti pre e post gare, analisi tecniche e commenti affidati ai volti storici della testata sportiva Rai.

RaiPlay: lo streaming gratuito delle Olimpiadi

La piattaforma della RAI sarà il punto di riferimento per seguire le Olimpiadi Invernali 2026 in streaming gratuitamente. RaiPlay permetterà di assistere alle gare trasmesse sui canali televisivi del servizio pubblico, offrendo la possibilità di essere spettatori degli aventi anche da smartphone, tablet, computer e smart TV, senza costi.

Oltre alle dirette, RaiPlay metterà naturalmente a disposizione contenuti on demand, consentendo di recuperare le competizioni più importanti, i momenti salienti e le cerimonie anche dopo la messa in onda. Lo streaming gratuito renderà così le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 accessibili ovunque e in qualsiasi momento, adattandosi alle diverse abitudini di visione del pubblico.

Quante ore delle Olimpiadi trasmette la Rai

Saranno 250 le ore di dirette che la RAI trasmetterà di queste Olimpiadi invernali 2026 (sulle 865 totali), con due canali in chiaro sempre attivi, spazi informativi e rubriche. E poi sarà naturalmente tutto recuperabile on demand su RaiPlay.

Non sarà la RAI a coprire i Giochi olimpici minuto per minuto, ma l'azienda del servizio pubblico è riuscita ad aggiudicarsi alcuni di quelli che saranno gli eventi più attesi, come le discese di sci alpino, e gran parte delle gare che assegneranno una medaglia.

Dove vedere tutte le Olimpiadi Invernali 2026 in streaming (a pagamento)

Per i grandi appassionati di sport sulla neve, per chi vuole seguire tutte le Olimpiadi Invernali 2026 in streaming, senza limiti di palinsesto, c'è solo un modo per farlo in Italia: attraverso le piattaforme a pagamento che detengono i diritti completi dell'evento.

Il riferimento principale saranno le piattaforme del gruppo Warner Bros. Discovery, broadcaster ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che è pronta a offrire al pubblico italiano la più ampia copertura possibile dell'evento, con accesso a tutte le discipline, alle gare in contemporanea e alle singole sessioni.

HBO Max e discovery+: la copertura integrale in streaming

Le due piattaforme a pagamento garantiranno la copertura completa delle gare dal 4 al 22 febbraio. Non saranno necessari pacchetti extra: gli abbonati avranno accesso alle competizioni in diretta, con la possibilità di scegliere tra più eventi in contemporanea. E naturalmente di rivedere le gare anche on demand.

Una programmazione mastodontica, quella di discovery+ e di HBO Max, appena sbarcata in Italia: 865 ore di gare live, commenti e approfondimenti dalle principali sedi olimpiche, per un totale che supera le 1.000 ore di contenuti dedicati ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Come ha ben sintetizzato Luca Stacul, direttore di Eurosport Italia, nella conferenza stampa di presentazione: per seguire tutte le gare occorrerebbe una giornata di 50 ore.

La copertura integrale comprenderà tutti i 116 eventi da medaglia nelle 16 discipline olimpiche, dallo sci alpino al pattinaggio di figura, passando per short track, bob e sport del ghiaccio, garantendo un'esperienza completa per chi vuole seguire ogni momento delle Olimpiadi.

Su HBO Max (che è visibile in abbonamento anche su Prime Video) le Olimpiadi saranno incluse in tutti i piani di abbonamento attivi, mentre discovery+ offrirà anche l'accesso ai canali Eurosport 1 e Eurosport 2, disponibili sia all'interno della piattaforma sia tramite altri servizi di streaming che integrano l'offerta Eurosport.

Eurosport su Sky e DAZN

I canali Eurosport 1 e 2 trasmetteranno le principali competizioni in diretta, offrendo una copertura completa di tutte le discipline olimpiche, dalle cerimonie di apertura e chiusura fino alle gare minori.

Eurosport 1 in particolare avrà un palinsesto interamente dedicato a Milano Cortina 2026, dalle prime gare del giorno agli ultimi approfondimenti serali e, insieme agli eventi olimpici del secondo canale, trasmetterà in diretta integrale i 116 eventi da medaglia.

Nel corso del giorno su Eurosport 1 le gare saranno intervallate e approfondite dai tre studi live di Eurosport Italia: Mountain Zone, alle 12:00, condotto da Lia Capizzi, dalla WBD house di Cortina, Half-Time Livigno, alle 18:00, condotto da Fabrizio Monari, e per finire Notte Bianca Milano, alle 23:00, condotto da Dario Donato.

Su Sky, Eurosport è incluso nei pacchetti sport, permettendo di seguire le dirette direttamente dal televisore. Su DAZN è possibile accedere ai canali Eurosport in streaming, su smart TV, computer, tablet o smartphone. In questo modo gli utenti possono scegliere se guardare le gare in diretta, recuperare i momenti salienti o seguire più eventi contemporaneamente, con tutta la flessibilità offerta dallo streaming.

Warner Bros. Discovery ha siglato di recente un accordo con TIM, grazie al quale gli abbonati TimVision potranno seguire sui 6 canali Eurosport, inclusi in TimVision Play, le imprese e le gesta degli atleti che parteciperanno ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.

Gli appuntamenti televisivi più attesi delle Olimpiadi 2026

C'è grandissimo fermento intorno alla cerimonia d'apertura, venerdì 6 febbraio, che non solo inaugurerà di fatto le Olimpiadi Milano-Cortina (nonostante le gare siano già iniziate mercoledì 4 febbraio), ma sarà anche una parata di star, italiane e internazionali.

Per quanto riguarda le gare, gli occhi del pubblico italiano saranno certamente puntati sullo sci, uno sport che solitamente regala molte soddisfazioni agli atleti azzurri. Tra i più seguiti ci saranno certamente l'hockey sul ghiaccio (fama che, soprattutto per gli spettatori più giovani, è anche legata al successo della serie Heated Rivalry, in arrivo su HBO Max il 13 febbraio), il curling e il pattinaggio, che per Eurosport sarà commentato anche da Carolina Kostner, icona del pattinaggio di figura.

Cerimonia di apertura e cerimonia di chiusura

Saranno certamente tra gli eventi televisivi più seguiti delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

La cerimonia inaugurale, in programma venerdì 6 febbraio, allo stadio San Siro di Milano, darà ufficialmente il via ai Giochi, con uno spettacolo colossale.

Tanti gli ospiti attesi: Mariah Carey, la prima annunciata e la prima a confermare la sua presenza, Ghali, Laura Pausini, Andrea Bocelli (che si era esibito anche nella cerimonia d'apertura di Torino 2006), Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino, Snoop Dogg, Matilda De Angelis, i due protagonisti di Heated Rivalry, Hudson Williams e Connor Storrie, e Tom Cruise.

Non confermata invece la presenza di Vittoria Ceretti, per un omaggio a Giorgio Armani, Bebe Vio, e Jannik Sinner, che secondo alcuni potrebbe essere l'ultimo tedoforo. Resta invece un rumor la partecipazione di Dua Lipa.

La cerimonia di apertura verrà trasmessa in TV in chiaro da Rai 1: orario d'inzio previsto sono le 19:45.

Allo stesso modo, la cerimonia di chiusura segnerà il momento finale delle Olimpiadi, tra bilanci sportivi, celebrazioni degli atleti e passaggio di consegne alla prossima edizione dei Giochi. Avrà luogo all'Arena di Verona il giorno domenica 22 febbraio e sarà trasmessa in chiaro da Rai 2 con inizio alle 20:00. Le telecronache di entrambe le cerimonie per la RAI saranno affidate ad Auro Bulbarelli e allo scrittore Fabio Genovesi.

Sarà possibile naturalmente seguirle anche in streaming, sia gratuitamente su RaiPlay, sia con gli abbonamenti a discovery+ e HBO Max.

Gli eventi più seguiti in TV durante le Olimpiadi

Se si parla di sport invernali, il primo pensiero va certamente allo sci alpino (si comincia il 6 febbraio alle 11:30 con la discesa libera maschile), con le gare di discesa, superG e slalom tra gli eventi più seguiti, insieme alle competizioni di sci di fondo e biathlon, tradizionalmente molto forti dal punto di vista televisivo.

Grande attesa anche per il pattinaggio di figura, che unisce sport e spettacolo, così come le gare di short track e pattinaggio di velocità, spesso decisive nel medagliere.

Non mancheranno gli sport sul ghiaccio più popolari, come l'hockey (al via giovedì 5 febbraio con il torneo femminile), e le discipline più spettacolari, dal bob allo skeleton, fino allo snowboard e al freestyle, protagonisti soprattutto nelle fasce pomeridiane e serali. Grande attesa anche per il curling, che ha di fatto inaugurato queste Olimpiadi Milano-Cortina con le prime gare disputate già mercoledì 4 febbraio.

Come Movieplayer seguirà le Olimpiadi Invernali 2026

Su Movieplayer.it seguiremo tutto ciò che riguarda la programmazione televisiva e streaming delle Olimpiadi Invernali 2026. Vi racconteremo come cambiano i palinsesti della TV per trasmettere le gare, guideremo il pubblico tra i momenti più spettacolari dei Giochi, passando anche dalle cerimonie di apertura e chiusura.

Le Olimpiadi saranno anche l'occasione per ricordare tutti quei film e quelle serie tv a tema sportivo che catapulteranno in un attimo anche lo spettatore meno interessato a hockey e sci nel clima agonistico di Milano Cortina 2026. Perchè lo sport è sempre la più grande forma di spettacolo dal vivo.