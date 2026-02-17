Colpa dei sensi stasera in tv su Canale 5 l'ultima puntata: come finisce la miniserie

Questa sera, martedì 17 febbraio, va in onda in prima serata su Canale 5 l'ultima puntata di Colpa dei sensi, la miniserie con Gabriel Garko e Anna Safroncik ideata da Simone Izzo e sviluppata con la collaborazione di Ricky Tognazzi, Matteo Bondioli e Graziano Diana. Ecco come si concluderà la fiction.
Colpa dei sensi: la trama della miniserie
Davide torna nella sua città natale per assistere il padre morente, accusato dell'omicidio della moglie. Il ritorno riporta a galla un passato irrisolto e lo mette di fronte a Laura, il suo grande amore, oggi sposata con Enrico, ex amico di Davide ed erede di una delle famiglie più ricche della città.
Tra Davide e Laura la passione torna a esplodere, mettendo in crisi il matrimonio di lei e sconvolgendo l'equilibrio dell'intera comunità. Nel frattempo, Davide è deciso a fare luce sulla verità che riguarda suo padre: al suo fianco ci sono Laura e una rete di persone legate da segreti pericolosi.
Quinto episodio
Dopo lo scontro tra Davide ed Enrico, Laura è sconvolta per quanto accaduto: adesso anche per lei Davide è il principale sospettato. Nel frattempo continuano le indagini serrate di Tommaso, che prosegue a raccogliere indizi e ad ascoltare testimoni. Lidia, Viola e l'avvocato Curti, invece, continuano a essere figure ambigue.
Sesto episodio: ultima puntata
Laura, incinta e provata dagli eventi, viene allontanata da Davide e trova rifugio presso Lidia. Tommaso stringe il cerchio attorno a Davide, che tenta di sottrarsi a un destino che sembra già scritto. L'avvocato Curti fa con discrezione le mosse definitive per difendere i suoi interessi, mentre Laura, inaspettatamente, scopre un dettaglio che mette l'intera vicenda sotto una nuova luce, e la verità sembra avere un volto diverso da quello immaginato.
Cast della miniserie:
- Gabriel Garko: Davide, colonnello dell'esercito
- Anna Safroncik: Laura
- Tommaso Basili: Enrico
- Lina Sastri: Lidia
- Francesco Venditti: Tommaso
- Giorgia Würth: Viola
- Romano Reggiani: Brando, fratello minore di Enrico
- Nicole Delfino: Irene
- Ricky Tognazzi: Vittorio, il padre di Davide
- Lorenzo Lavia: l'avvocato Curti
- Marco Cocci: il dottor Santilli
- Nicola Pistoia: Loris
- Rosanna Banfi: Elda, domestica dei Tebaldi
Dove vedere Colpa dei sensi in tv e in streaming
La miniserie andrà in onda stasera, martedì 17 febbraio 2026 alle 21:50 circa su Canale 5. Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su Mediaset Infinity, dove gli spettatori potranno rivedere anche la precedente puntata.