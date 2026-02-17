Colpa dei sensi stasera in tv su Canale 5 l'ultima puntata: come finisce la miniserie

Colpa dei sensi, l'ultima puntata stasera su Canale 5: tensioni, rivelazioni e il gran finale della miniserie crime-drama con Gabriel Garko e Anna Safroncik

Questa sera, martedì 17 febbraio, va in onda in prima serata su Canale 5 l'ultima puntata di Colpa dei sensi, la miniserie con Gabriel Garko e Anna Safroncik ideata da Simone Izzo e sviluppata con la collaborazione di Ricky Tognazzi, Matteo Bondioli e Graziano Diana. Ecco come si concluderà la fiction.

Colpa dei sensi: la trama della miniserie

Davide torna nella sua città natale per assistere il padre morente, accusato dell'omicidio della moglie. Il ritorno riporta a galla un passato irrisolto e lo mette di fronte a Laura, il suo grande amore, oggi sposata con Enrico, ex amico di Davide ed erede di una delle famiglie più ricche della città.

Tra Davide e Laura la passione torna a esplodere, mettendo in crisi il matrimonio di lei e sconvolgendo l'equilibrio dell'intera comunità. Nel frattempo, Davide è deciso a fare luce sulla verità che riguarda suo padre: al suo fianco ci sono Laura e una rete di persone legate da segreti pericolosi.

Gabriel Garko

Quinto episodio

Dopo lo scontro tra Davide ed Enrico, Laura è sconvolta per quanto accaduto: adesso anche per lei Davide è il principale sospettato. Nel frattempo continuano le indagini serrate di Tommaso, che prosegue a raccogliere indizi e ad ascoltare testimoni. Lidia, Viola e l'avvocato Curti, invece, continuano a essere figure ambigue.

Sesto episodio: ultima puntata

Laura, incinta e provata dagli eventi, viene allontanata da Davide e trova rifugio presso Lidia. Tommaso stringe il cerchio attorno a Davide, che tenta di sottrarsi a un destino che sembra già scritto. L'avvocato Curti fa con discrezione le mosse definitive per difendere i suoi interessi, mentre Laura, inaspettatamente, scopre un dettaglio che mette l'intera vicenda sotto una nuova luce, e la verità sembra avere un volto diverso da quello immaginato.

Cast della miniserie:

Gabriel Garko : Davide, colonnello dell'esercito

: Davide, colonnello dell'esercito Anna Safroncik : Laura

: Laura Tommaso Basili : Enrico

: Enrico Lina Sastri : Lidia

: Lidia Francesco Venditti : Tommaso

: Tommaso Giorgia Würth : Viola

: Viola Romano Reggiani : Brando, fratello minore di Enrico

: Brando, fratello minore di Enrico Nicole Delfino : Irene

: Irene Ricky Tognazzi : Vittorio, il padre di Davide

: Vittorio, il padre di Davide Lorenzo Lavia : l'avvocato Curti

: l'avvocato Curti Marco Cocci : il dottor Santilli

: il dottor Santilli Nicola Pistoia : Loris

: Loris Rosanna Banfi: Elda, domestica dei Tebaldi

Dove vedere Colpa dei sensi in tv e in streaming

La miniserie andrà in onda stasera, martedì 17 febbraio 2026 alle 21:50 circa su Canale 5. Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su Mediaset Infinity, dove gli spettatori potranno rivedere anche la precedente puntata.