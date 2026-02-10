Colpa dei sensi stasera in tv su Canale 5, anticipazioni: Davide è in pericolo

Questa sera, martedì 10 febbraio, va in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata di Colpa dei sensi, la miniserie con Gabriel Garko e Anna Safroncik ideata da Simone Izzo e sviluppata con la collaborazione di Ricky Tognazzi, Matteo Bondioli e Graziano Diana. L'appuntamento promette nuovi colpi di scena, tensioni emotive e verità destinate a sconvolgere i protagonisti.

Colpa dei sensi: la trama della miniserie

Davide torna nella sua città natale per assistere il padre morente, accusato dell'omicidio della moglie. Il ritorno riporta a galla un passato irrisolto e lo mette di fronte a Laura, il suo grande amore, oggi sposata con Enrico, ex amico di Davide ed erede di una delle famiglie più ricche della città. Tra Davide e Laura la passione esplode nuovamente, mettendo in crisi il matrimonio di lei e l'equilibrio di un'intera comunità. Intanto, Davide è deciso a scoprire la verità sul padre, aiutato proprio da Laura e da una rete di personaggi che custodiscono segreti pericolosi.

Anticipazioni Colpa dei sensi: l'anello che scatena la furia di Enrico

Il recapito di un anello a Lidia sconvolge Enrico, che si reca al casale determinato ad affrontare Davide. La tensione tra i due amici è ormai insostenibile e solo l'intervento di Loris riesce a evitare uno scontro diretto. Il gesto riaccende vecchi rancori e alimenta una rivalità che sembra destinata a esplodere.

Il viaggio a Fermo e un misterioso pedinamento

Convinto di avere finalmente le prove sull'amante della madre, Davide parte con Laura per Fermo. Quella che dovrebbe essere una semplice tappa investigativa si trasforma però in qualcosa di inquietante: i due vengono seguiti e fotografati da qualcuno, segno che la verità che stanno cercando potrebbe essere molto più scomoda del previsto.

Laura si sente male: accertamenti medici e nuovi sospetti

Durante una giornata a scuola, Laura accusa un malore improvviso. Con l'aiuto discreto dell'amica Viola, si sottopone a controlli medici in gran segreto. Il suo silenzio, però, insospettisce sempre di più Enrico, che la costringe ad andare a fondo con gli accertamenti, facendo emergere nuove tensioni nella coppia.

Davide indaga sul passato: il ruolo di Ettore Tebaldi

Davide è ossessionato dall'idea che il passato della sua famiglia nasconda molto più di quanto gli sia stato raccontato. Il sospetto che Ettore Tebaldi sia stato parte attiva nella vita segreta di sua madre lo convince a continuare le indagini, trascinando Laura in una ricerca che riaccende sentimenti mai davvero sopiti.

Enrico sotto pressione e un compleanno destinato a cambiare tutto

Quello che dovrebbe essere un normale compleanno si trasforma invece nel teatro di un colpo di scena inatteso, pronto a cambiare per sempre i rapporti tra i protagonisti.

Cast della miniserie:

Gabriel Garko : Davide, colonnello dell'esercito

: Davide, colonnello dell'esercito Anna Safroncik : Laura

: Laura Tommaso Basili : Enrico

: Enrico Lina Sastri : Lidia

: Lidia Francesco Venditti : Tommaso

: Tommaso Giorgia Würth : Viola

: Viola Romano Reggiani : Brando, fratello minore di Enrico

: Brando, fratello minore di Enrico Nicole Delfino : Irene

: Irene Ricky Tognazzi : Vittorio, il padre di Davide

: Vittorio, il padre di Davide Lorenzo Lavia : l'avvocato Curti

: l'avvocato Curti Marco Cocci : il dottor Santilli

: il dottor Santilli Nicola Pistoia : Loris

: Loris Rosanna Banfi: Elda, domestica dei Tebaldi

Dove vedere Colpa dei sensi in tv e in streaming

La miniserie andrà in onda stasera, martedì 10 febbraio 2026 alle 21:50 circa su Canale 5. Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su Mediaset Infinity, dove gli spettatori potranno rivedere anche la precedente puntata.