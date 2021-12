Coco: la trama del film Pixar, stasera su Rai3 in prima visione

Stasera su Rai3, alle 21:20, va in onda, in prima visione in chiaro, Coco, il film d'animazione Pixar con la voce di Gael García Bernal: la trama.

È Coco il film scelto per celebrare il Natale: stasera su Rai3 alle 21:20, e in prima visione, va in onda il film Pixar ambientato in Messico.

Diretto da Lee Unkrich e co-diretto da Adrian Molina, Coco è il 19° lungometraggio nella storia della Pixar, arrivato nei cinema nel 2017.

Coco: un concept art del film

La trama di Coco ci porta a fare la conoscenza del dodicenne Miguel, un ragazzino messicano con la passione per la musica. La sua famiglia, i Riveras, è composta da calzolai e ha bandito la musica dalla loro vita fin da quando la bisbisnonna Imelda fu abbandonata dal marito fuggito di casa per fare il musicista. La nonna di Miguel non ne vuol proprio sapere di musica, ma questo non fermerà il ragazzino dal perseguire la sua vera passione grazie anche ai consigli del defunto cantante Ernesto de la Cruz...

Acclamato dalla critica e dal pubblico (che l'ha premiato con un incasso globale di oltre 800 milioni di dollari), nel 2018 Coco ha arricchito il palmarès della Pixar con ben due premi Oscar (per la miglior canzone e come miglior film d'animazione), un Golden Globe e un BAFTA.