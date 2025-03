Coco 2: Bob Iger annuncia lo sviluppo del sequel del film animato

Bob Iger, CEO di Disney, ha svelato che è in fase di sviluppo Coco 2, sequel del film arrivato nelle sale nel 2017.

Il nuovo lungometraggio animato dovrebbe debuttare nei cinema di tutto il mondo nel 2029 e potrà contare sul team Disney-Pixar che ha portato al successo il primo capitolo della storia.

L'annuncio del sequel di Coco

Iger, parlando con gli azionisti di Disney, ha confermato il lavoro su Coco 2 dichiarando: "Anche se il film è semplicemente nelle fasi iniziali, sappiamo che sarà pieno di umorismo, cuore e avventura. E non vediamo l'ora di condividere presto nuovi dettagli".

Un'immagine di Coco

Al lavoro sul progetto ci saranno i registi Lee Unkrich e Adrian Molina, che hanno già realizzato il primo film, mentre nel team della produzione sarà impegnato Mark Nielsen (Toy Story 4, Inside Out 2).

Cosa raccontava il film animato

Al centro della trama di Coco c'è Miguel, un dodicenne che sogna di diventare un musicista nonostante la sua famiglia abbia da generazioni vietato la musica. Il ragazzino si addentra nel regno dei morti per scoprire quanto accaduto in passato alla sua famiglia.

Un momento del film

La colonna sonora del film è stata firmata da Michael Giacchino, mentre Robert Lopez, Kristen Anderson-Lopez e Germaine Franco si sono occupati delle canzoni originali.

Tra gli attori che hanno dato voce ai personaggi nella versione originale ci sono invece Anthony Gonzalez, Gael Garcia Bernal, Benjamin Bratt e Renee Victor.

Il film Disney-Pixar ha conquistato il premio Oscar come Migliore Film Animato e quello nella categoria Migliore Canzone Originale per il brano Remember Me. Tra i riconoscimenti ottenuti anche un Golden Globe, un BAFTA e due Critics Choice Awards.

Coco aveva incassato ben 814.6 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 210.4 negli Stati Uniti.