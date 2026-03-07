Pixar al lavoro sui sequel di Monsters & Co., Coco e Gli incredibili

Gli animatori e gli sceneggiatori dello studio stanno lavorando allo sviluppo dei prossimi progetti, in arrivo anche nel 2028.

Gli animatori della Pixar, dopo aver portato nelle sale di tutto il mondo Jumpers - Un salto tra gli animali, sembra siano al lavoro su alcuni sequel tra cui Monsters & Co. 3.

Le indiscrezioni emerse online hanno infatti aggiornato i fan su quando debutteranno i prossimi progetti dello studio.

I prossimi progetti targati Pixar

Jumpers - Un Salto tra gli Animali, di cui potete leggere la nostra recensione, ha ottenuto il miglior debutto per un film d'animazione dai risultati registrati da Coco nel primo weekend di programmazione grazie agli oltre 40 milioni di dollari incassati negli Stati Uniti e in Canada.

Tra i titoli in fase di sviluppo, attualmente, ci sono quindi Monsters & Co. 3, Gli Incredibili 3 e persino Coco 2.

Il terzo capitolo della storia di Mike Wazowski e James P. Sulley è attualmente nelle prime fasi di sviluppo e la situazione del lavoro è più o meno alla pari con quella con cui si sta delineando il musical, ancora senza un titolo ufficiale sviluppato da Dome Shii, sceneggiatrice e regista già autrice di Red.

Pixar era inoltre al lavoro su una serie intitolata Ono Ghost Market, ispirata alla mitologia asiatica legata ai bazaar sovrannaturali. Il progetto, ora, dovrebbe diventare un film.

Una scena di Monsters & Co, del 2001

Nel 2028 dovrebbe poi essere distribuito il terzo capitolo delle avventure raccontate a partire dal cult Gli incredibili. L'anno successivo, invece dovrebbe essere distribuito il secondo film di Coco .

Disney ha in precedenza 'prenotato' le date del 10 marzo e del 16 giugno 2028 per l'arrivo di due lungometraggi, senza tuttavia rivelarne i titoli.

Un 'ritorno alle origini' per lo studio

A rivelare i prossimi progetti della Pixar è stato un articolo del Wall Street Journal in cui sono state riportate anche alcune dichiarazioni di Pete Docter, a capo dei Pixar Studios.

Il filmmaker ha ammesso che recentemente, dopo l'uscita dal team di John Lasseter, sono stati compiuti degli errori e ci sono stati alcuni problemi nello sviluppo di film in grado di conquistare il grande pubblico.

Dei progetti menzionati nell'articolo del WSJ si hanno a disposizione più dettagli solo per quanto riguarda Gli incredibili 3, annunciato nell'agosto 2024 in occasione dell'evento D23. Brad Bird firmerà la sceneggiatura e si occuperà della produzione del progetto che verrà diretto da Peter Sohn (Elemental).

Realizzare dei sequel di Coco e Monsters & Co. potrebbe rivelarsi vincente, considerando che i due franchise, rispettivamente, hanno incassato 823 milioni e 1.3 miliardi di dollari.

Lo studio potrebbe così sfruttare la popolarità di personaggi, come i simpatici Mike e Sulley, e storie che godono già dell'approvazione del pubblico e della critica. L'articolo sostiene infatti che uno dei problemi recenti della Pixar sia stato legato al fatto che Docter incoraggiava nuovi registi a realizzare film autobiografici che non sono riusciti a entrare in connessione con il pubblico. Sarà tuttavia interessante scoprire in che modo gli spettatori accoglieranno l'idea dello sviluppo di ulteriori sequel e non progetti originali.

