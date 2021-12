Coco, il significato dei fiori arancioni nel film è speciale

Gli splendidi fiori arancioni presenti in Coco hanno un significato speciale e sono molto importanti per i messicani nel periodo dell'anno in cui si celebrano i riti funebri.

Coco è un film d'animazione del 2017 diretto da Lee Unkrich e co-diretto da Adrian Molina; il significato dei fiori arancioni presenti per tutto il film racchiude in se qualcosa di molto speciale: la calendula azteca, infatti, gioca un ruolo fondamentale nella tradizione funeraria messicana.

Coco: un concept art del film

Il fiore, conosciuto anche come calendula messicana o Cempasúchil, viene usato nella tradizione del Dia de los Muertos in Messico per guidare gli spiriti dei defunti affinché riescano nuovamente a raggiungere quella che viene definita come "la terra dei vivi".

Si dice che l'odore caratteristico dei fiori riesca a guidare gli spiriti attraverso la terra dei viventi: i fiori sbocciano giusto in tempo per la celebrazione e vengono utilizzati per decorare gli altari. Durante la visita in Messico, i registi di Coco hanno visto petali di calendula sparsi in tutti i cimiteri dove vengono utilizzati anche per realizzare croci sugli altari.

Coco: un scena del film d'animazione

Coco , acclamato dalla critica e dal pubblico, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui due Premi Oscar 2018: uno per il miglior film d'animazione e l'altro per la miglior canzone, intitolata Remember Me, scritta da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.