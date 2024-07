Cocainorso: annunciato il sequel del folle film, cosa racconterà stavolta?

Secondo lo scooper Daniel Richtman, sarebbe già in lavorazione un sequel di Cocainorso, la folle commedia dark thriller che ha conquistato tutti l'anno scorso, con Elizabeth Banks pronta a tornare come produttrice e forse anche nuovamente alla regia.

L'anno scorso, la Banks aveva già confermato di essere più che aperta all'idea di un sequel: "Ci siamo divertiti molto e se avessi l'opportunità di sorprendere il pubblico e deliziare di nuovo me stessa, la coglierei al volo". Realizzato con un budget di soli 30 milioni di dollari, il film ha incassato 88 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il fatto che Cocainorso fosse basato su una storia vera lo rendeva in qualche modo un progetto curioso. Ma è chiaro che la produzione si è presa poi delle libertà nel riadattare quegli eventi reali. L'orso reale della storia non ha infastidito, né tantomeno terrorizzato, nessuno.

Cocainorso: una sequenza del film

La coca fu successivamente divorata da Pablo Eskobear, l'orso che le autorità trovarono morto vicino alla droga: la sua causa di morte è considerata come una delle più grandi overdosi della storia. Per quanto concerne la violenza presente nel film, ovviamente, ogni sequenza relativa alla presunta furia omicida dell'orso è completamente inventata. Nel film della Banks succede tutt'altro invece.

La regista aveva così spiegato la sua attrattiva verso la storia: "Ho letto la sceneggiatura nell'aprile 2020: per me un orso sotto cocaina era una metafora del caos scoppiato nel mondo. Non c'è niente di più caotico di un orso strafatto di cocaina. Dirigere questo film è stato come addomesticare quella confusione e tirare fuori le persone da quel trauma".

In attesa che la notizia venga confermata dagli studi coinvolti nel nuovo progetto, non ci sono altri dettagli da segnalare in merito al sequel di Cocainorso. Su queste pagine potete leggere la recensione del film originale.