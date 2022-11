Cocaine Bear: il poster del film diretto da Elizabeth Banks ispira molti meme sui social media

Universal ha condiviso il poster del film Cocaine Bear, dando il via a una serie di meme ispirati alla bizzarra storia raccontata nel film diretto da Elizabeth Banks, in arrivo nei cinema americani il 24 febbraio, e all'immagine promozionale.

Il thriller si ispira a una storia realmente accaduta nel 1985 in Georgia, dove un orso ha perso la vita probabilmente dopo aver ingerito una grande quantità di cocaina che il narcotrafficante Andrew C. Thornton III aveva lanciato dal suo aereo per liberarsi delle prove del suo crimine.

Nel film Cocaine Bear, che mostrerà un orso alle prese con una furia omicida dopo aver ingerito per puro caso la cocaina, hanno recitato Keri Russell, O'Shea Jackson Jr., Alden Ehrenreich, Matthew Rhys, Jesse Tyler Ferguson, Kristofer Hivju, Christian Convery, Brooklynn Prince, Margo Martindale, e Ray Liotta in una delle sue ultime interpretazioni prima di morire.

Nella realtà l'animale, secondo quanto riportano le notizie sul caso, non ha attaccato nessun essere umano ed è morto in poco più di 20 minuti dopo essersi imbattuto nella droga e averla scambiata per cibo. La sua bizzarra morte ha però attirato per anni l'attenzione e la curiosità, arrivando alla produzione di un adattamento della storia con un approccio thriller.

Il poster che mostra l'orso circondato da un alone bianco e apparentemente pronto a colpire ha scatenato la fantasia degli utenti dei social media.

Online c'è quindi chi ha provato a immaginare il possibile pubblico del film, tra "mostri" e membri della mafia, chi ha condiviso la sua speranza che il film possa contribuire ad aiutare gli orsi alle prese con le dipendenze, e chi sostiene che la locandina sembri una campagna promozionale di qualche squadra che ha compiuto una scelta molto particolare per il ruolo di allenatore della squadra di football.