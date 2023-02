Cocainorso: arriva la parodia sul Meth-Alligatore, realizzata dai creatori di Sharknado

Dopo il sorprendente successo di Coainorso al box-office, la nuova pellicola di Elizabeth Banks appena uscita nei cinema statunitensi e ispirata a una storia vera, arriva la parodia legata al coccodrillo che consuma metanfetamina. Sì, avete letto bene: i creatori di Sharknado sono al lavoro su Attack of the Meth Gator, in uscita quest'estate.

L'annuncio è arrivato con un'eloquente immagine su Twitter, accompagnata dalla seguente didascalia: "è tutto vero, stiamo riempiendo le fresche riserve d'acqua della Florida".

I creatori di Sharknado non sono nuovi a questo genere di parodie. Nel 2009 avevano fatto uscite Transmorphers: Fall of Man, nel 2010 Titanic II, e nel 2016 Independents' Day.

Tornando a Cocainorso, il film sceneggiato da Jimmy Warden è tratto proprio dalla scoperta di un orso trovato morto nella foresta nazionale di Chattahoochee, in Georgia. Nel 1985, un aereo che trasportava la famigerata sostanza dalla Columbia perse ben 40 chili di cocaina in un incidente sopra la suddetta foresta.

Cocaine Bear: il poster del film diretto da Elizabeth Banks ispira molti meme sui social media

La coca fu successivamente divorata da Pablo Eskobear, l'orso che le autorità trovarono morto vicino alla droga: la sua causa di morte è considerata come una delle più grandi overdosi della storia. Per quanto concerne la violenza presente nel film, ovviamente, ogni sequenza relativa alla presunta furia omicida dell'orso è completamente inventata.

Cocainorso arriverà nelle sale italiane il 13 aprile.