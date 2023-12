Cobrai Kai: quando esce la Stagione 6 su Netflix? Rispondono i produttori

Dal suo annuncio, sono state poche le news riguardanti la Stagione 6 di Cobra Kai, ma adesso che gli scioperi sono ormai alle spalle sta cominciando a delinearsi lo scenario. Tuttavia, ci si chiede quando uscirà l'ultima stagione.

Con le riprese ripartite appena dopo la conclusione degli scioperi, il produttore Hayden Schlossberg ha confermato che la stagione finale dello show arriverà nel 2024, sempre ammesso che non accada qualcos'altro nei prossimi mesi.

"L'unica condizione è che non succeda nient'altro nel settore. La speranza è quella di far uscire la stagione il prima possibile per i fan che lo stanno aspettando".

Sebbene Cobra Kai sia stato in gran parte incentrato sull'introduzione di una nuova generazione di studenti di arti marziali, gran parte del suo fascino risiede anche nella sua carica nostalgica verso il franchise di Karate Kid e nella volontà di riportare in scena molte delle star originali.

Cobra Kai 6, tutto quello che sappiamo sull'ultima stagione

Recentemente, inoltre, è stato anche annunciato un nuovo film di Karate Kid che vedrà la partecipazione di Ralph Macchio e Jackie Chan, quest'ultimo apparso nel remake del 2010.