Cobra Kai, possibili spinoff in arrivo? La risposta di Ralph Macchio

L'universo di Karate Kid ha ripreso vita con Cobra Kai, serie TV che ha riportato in auge i protagonisti storici del franchise con nuove aggiunte. Tra questi non poteva mancare Ralph Macchio, il mitico Daniel LaRusso, che ha parlato della possibilità di futuri spinoff.

Sebbene non ci siano ancora notizie concrete sul futuro dello show, arrivato ormai alla sua quinta stagione, l'attore si è detto molto soddisfatto di quanto fatto fino ad ora, parlando anche di potenziali spinoff.

"Ci possono essere tante possibilità al riguardo, sono tutti ragazzi fantastici e molto dipende dal tono che vuoi dare allo show. Se si tratta di un tono comico, ci sono Demetri e Hawk e il loro rapporto, mentre Mary ha momenti drammatici molto forti. La messa in scena della loro relazione è fantastica" ha dichiarato Ralph ai microfoni di Uproxx.

Cobra Kai 6: Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione

"Con Robby, uno dei miei momenti preferiti è stato l'episodio 6, quando Daniel parlava di aver fallito con tutti i ragazzi e Robby replicava che con lui non aveva fallito. Mi viene un groppo in gola. Quando il figlio di Johnny Lawrence dice a Daniel LaRusso che sono stato un buon mentore per lui in quel periodo, questo è il bello di questo show. Quindi sto deviando dalla domanda, tutti questi ragazzi possono farlo, spero solo che mi facciano fare un cameo ogni tanto" ha poi concluso l'attore.

